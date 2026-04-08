Tensiones en el Senado: Valencia y Cepeda protagonizan un duro enfrentamiento por la paz y la política

La senadora Paloma Valencia y el senador Iván Cepeda protagonizaron un tenso debate en el Senado, marcado por acusaciones sobre el manejo de la justicia, el proceso de paz y el apoyo a grupos armados ilegales.

La plenaria del Senado fue escenario este martes de un tenso intercambio entre Paloma Valencia , senadora del Centro Democrático , e Iván Cepeda , del Pacto Histórico , ambos aspirantes a la Presidencia. El debate se centró en la polémica generada por la suspensión de órdenes de captura y la concesión de beneficios judiciales a integrantes y jefes de organizaciones criminales, una decisión gubernamental que ha generado fuertes críticas.

El enfrentamiento escaló rápidamente, convirtiéndose en un cruce de acusaciones personales y políticas entre dos figuras prominentes en la campaña presidencial. Valencia, en su intervención, acusó al gobierno de otorgar beneficios a líderes de grupos armados ilegales con el objetivo de que movilicen votos a favor de Cepeda en zonas de influencia, basándose en cifras que evidencian el apoyo del Pacto Histórico en áreas de riesgo electoral y citando el asesinato del diputado Vallejo en el Cauca como ejemplo de las consecuencias de no acatar directrices electorales de las disidencias de las FARC. La senadora respaldó sus argumentos en declaraciones del exsenador Roy Barreras, quien presuntamente admitió la liberación de personas con antecedentes violentos para influir en la campaña electoral. Al calificar Cepeda las afirmaciones de Valencia como calumnias, la senadora respondió con una intervención contundente, profundizando en sus acusaciones y cuestionando la liberación de individuos relacionados con actividades delictivas y el asesinato de figuras políticas en el Cauca. Valencia acusó a Cepeda de fabricar beneficios en cárceles a criminales, diferenciándose de él, al argumentar que ella no se toma fotos con criminales ni interviene para liberar a asesinos. La senadora manifestó su temor al denunciar lo que considera una situación preocupante en los territorios colombianos, pero reafirmó su compromiso de denunciar las acciones que a su juicio atentan contra la justicia y la seguridad. \Cepeda, por su parte, contraatacó recordando la condena por corrupción de un senador del Centro Democrático y señalando vínculos entre el entorno del expresidente Álvaro Uribe y estructuras paramilitares. Valencia reconoció el caso de su copartidario sin defenderlo, mostrándose firme en su postura contra la corrupción. En una segunda arremetida, Valencia lanzó una serie de interrogantes sobre el paradero de figuras clave y funcionarios que, según ella, permanecen en libertad sin explicaciones satisfactorias, incluyendo a Santrich, Iván Márquez y los cabecillas del ELN. Además, cuestionó el aval como gestor de paz otorgado a un individuo involucrado en la agresión a Miguel Uribe y solicitó explicaciones sobre la financiación irregular de la campaña del presidente Petro. Paralelamente al debate en el Senado, Cepeda tuvo que responder a acusaciones relacionadas con un audio donde supuestamente un integrante de las disidencias de las FARC instaba a apoyar su candidatura, lo que añadiría más presión a su imagen pública. La confrontación entre Valencia y Cepeda dejó en evidencia las profundas divisiones políticas y las tensiones en torno a la administración de justicia y el proceso de paz en Colombia, a pocos meses de las elecciones presidenciales. El debate en el Senado pone de manifiesto la polarización política del país, con acusaciones cruzadas sobre alianzas con grupos armados ilegales, corrupción y manipulación electoral. El intercambio de acusaciones y cuestionamientos sobre el proceso de paz, la administración de justicia y el futuro político del país se intensificaron, mostrando las diferencias irreconciliables entre ambos bandos





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