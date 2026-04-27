Tensiones en la Oposición Colombiana Favorecen a Iván Cepeda en las Encuestas

Las disputas entre Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia, sumadas a acusaciones mutuas, debilitan la oposición mientras Iván Cepeda consolida su liderazgo en las encuestas presidenciales.

La contienda electoral colombiana se intensifica con crecientes tensiones dentro del bloque de la oposición, mientras el candidato Iván Cepeda continúa fortaleciendo su posición en las encuestas.

La encuesta más reciente de Invamer lo posiciona como el favorito para la presidencia, consolidando una tendencia que preocupa a sus adversarios de derecha y centro-derecha. Sin embargo, la atención se centra ahora en la agudización de las disputas internas entre Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia, poniendo en serio peligro cualquier posibilidad de una alianza estratégica entre ambos en una eventual segunda vuelta electoral.

Este fin de semana, la situación escaló a un punto crítico con un intercambio de acusaciones directas y virulentas, desencadenado por una portada de la revista Semana que vinculaba a Paloma Valencia con el apoyo de figuras políticas controvertidas. La revista señaló a Valencia como beneficiaria del respaldo de congresistas y otros individuos con un historial cuestionable, incluyendo a figuras cercanas al gobierno actual del presidente Gustavo Petro, como Ape Cuello, Wadith Manzur, Carlos Andrés Trujillo y Didier Lobo.

Estas acusaciones, que sugieren una posible conexión con sectores políticos tradicionalmente opuestos a la derecha, han generado una fuerte reacción en el entorno de Valencia y han exacerbado las tensiones con la campaña de De La Espriella. La primera respuesta contundente provino de Tomás Uribe, el hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien denunció públicamente lo que considera una campaña de desprestigio orquestada desde la campaña de Abelardo De La Espriella.

Según Uribe, esta campaña se estaría llevando a cabo mediante el pago a influenciadores digitales con el objetivo de dañar la imagen del expresidente Uribe y de Paloma Valencia. En su denuncia, Uribe acusó directamente al abogado penalista Carlos Suárez y al senador electo Enrique Gómez Martínez de ser los principales responsables de esta estrategia de difamación.

Suárez, un antiguo socio de De La Espriella, respondió a las acusaciones de Uribe en redes sociales, atacando al hijo del expresidente y extendiendo sus críticas al propio Álvaro Uribe. Suárez acusó al uribismo de intentar imponer “a una nueva señalada”, en clara referencia a Paloma Valencia, insinuando que su candidatura no es genuina y que está siendo manipulada por intereses ocultos.

Esta respuesta provocó una réplica inmediata del expresidente Uribe, quien aprovechó la oportunidad para revivir viejas acusaciones contra Suárez. Uribe afirmó que Suárez, en el contexto de su proceso judicial, junto con Piedad Córdoba, habría coordinado reuniones entre Iván Cepeda y exparamilitares extraditados, sugiriendo una posible conexión entre Cepeda y grupos ilegales.

Además, Uribe solicitó que se investigue una supuesta llamada telefónica de Joaquín Gutiérrez, un colaborador de Suárez, en la que se amenazaría a la familia de Luis David Duque, estratega de la campaña de Paloma Valencia. La escalada de acusaciones continuó con la intervención de Jerónimo Uribe, el hijo menor del expresidente, quien publicó un video recordando un encuentro previo entre Carlos Suárez y Abelardo De La Espriella, en el que el candidato incluso habría propuesto que Álvaro Uribe fuera su candidato a la vicepresidencia, una propuesta que en ese momento no generó críticas por parte de los Uribe.

Abelardo De La Espriella intentó minimizar el impacto de la controversia con un mensaje publicado en redes sociales, en el que, sin reconocer directamente las acusaciones del uribismo contra su campaña, declaró que “las ofensas que han llegado desde la campaña de la doctora Paloma y de parte de sus seguidores, quedan desde este momento atrás”. Esta declaración, interpretada por muchos como un intento de apagar el incendio mediático, no logró disipar las dudas sobre la veracidad de las acusaciones y la profundidad de la división entre los candidatos de la derecha y la centro-derecha.

La situación actual refleja una fragmentación significativa dentro de la oposición, lo que, inevitablemente, beneficia la candidatura de Iván Cepeda, quien se presenta como una opción de continuidad del gobierno actual. La incapacidad de los candidatos de la oposición para unirse y presentar un frente común frente a Cepeda podría resultar en una victoria para el continuismo, consolidando el proyecto político del presidente Petro.

La polarización exacerbada por las acusaciones mutuas y las revelaciones sobre posibles vínculos con figuras controvertidas complican aún más el panorama electoral y dificultan la posibilidad de una alianza estratégica entre De La Espriella y Valencia. El futuro de la contienda electoral dependerá en gran medida de la capacidad de los candidatos de la oposición para superar sus diferencias y presentar una alternativa viable a la candidatura de Iván Cepeda, o de si la división interna continuará favoreciendo al candidato del gobierno.

La atención se centra ahora en cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos días y si se logrará una tregua entre los candidatos de la oposición, o si la confrontación continuará dominando el debate público





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