El auge comercial en Puente Aranda genera conflictos por emisiones y ruido, afectando la salud y calidad de vida de residentes y trabajadores del sector.

El sector comercial de San Andresito de la 38, ubicado en la localidad de Puente Aranda, se ha consolidado como uno de los espacios más dinámicos y frecuentados de Bogotá, atrayendo a comerciantes, compradores y trabajadores todos los días. Sin embargo, esta intensa actividad económica ha provocado serios conflictos con los residentes y empleados locales, quienes denuncian diariamente el impacto negativo del ruido excesivo, la contaminación del aire, los problemas de movilidad y la creciente percepción de inseguridad.

El Dilema Entre Empleo Y Calidad De Vida

La actividad comercial en esta zona es fundamental para el sustento de cientos de familias, ya que concentra una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, microempresas y vendedores informales que generan ingresos diarios. Carlos Méndez, un comerciante de 42 años que opera en el sector, sostiene que este movimiento es esencial para la comunidad, ya que muchas personas dependen exclusivamente de las ventas para sobrevivir, aunque reconoce que los problemas de seguridad y movilidad son reales.

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No obstante, la convivencia diaria se ve afectada por la llegada temprana de vehículos de carga, las bocinas constantes y las actividades de cargue y descargue que alteran la tranquilidad del entorno. Andrea Pineda, una residente de 35 años, explica que aunque comprende la importancia económica del sector, la falta de espacio y el ruido impiden el descanso adecuado en sus hogares, exigiendo que las necesidades de quienes viven allí también sean tomadas en cuenta por las autoridades.

Impacto Ambiental Y Niveles De Contaminación

La contaminación del aire representa otra preocupación crítica, con registros de la estación de monitoreo de Puente Aranda, situada en la calle 10 con carrera 65, mostrando que las concentraciones de material particulado PM2.5 han superado los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Aunque estas mediciones abarcan un área más amplia, evidencian parte de la problemática ambiental que enfrenta la localidad, exacerbada por la circulación constante de camiones y la falta de espacios adecuados para la descarga de mercancías.

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Según información de la Secretaría Distrital de Movilidad, los vehículos de carga son una fuente significativa de emisiones contaminantes, y su presencia continua incrementa la presión sobre las vías y el entorno urbano. Un empleado de bodega de 29 años, quien trabaja diariamente en el sector, confirma que la exposición constante al polvo, las emisiones de los vehículos y el ruido ha generado enfermedades respiratorias recurrentes entre los trabajadores, afectando tanto su salud como su productividad laboral.

Sanciones Por Ruido Y Perspectivas Futuras

El ruido ha sido un foco de atención regulatoria, ya que en 2024 la Secretaría Distrital de Ambiente realizó visitas técnicas e impuso sanciones por incumplimientos relacionados con la contaminación auditiva, colocando a Puente Aranda entre las localidades con los niveles más altos de este problema. La actividad comercial, las modificaciones no autorizadas en vehículos y la presencia de establecimientos industriales contribuyen a un escenario de dificultad para la convivencia, especialmente durante temporadas de mayor movimiento como la época de Navidad.

Ante la complejidad de equilibrar el desarrollo económico con el bienestar social, es evidente que se requieren intervenciones más efectivas para gestionar la movilidad, reducir las emisiones contaminantes y mejorar la seguridad. Las autoridades distritales y locales deben abordar estas problemáticas de manera integral, considerando las opiniones tanto de los comerciantes como de los residentes, para garantizar que San Andresito de la 38 siga siendo un motor económico sin comprometer la salud y la calidad de vida de sus habitantes.