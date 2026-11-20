Se revela la disputa entre el alcalde Gutiérrez y Airplan que derivó en un compromiso para construir una nueva terminal de 104.000 m² sin costo público.

La recienteannouncement de una inversión histórica en el Aeropuerto Internacional José María Córdova ha revelado un intenso trasfondo de tensiones diplomáticas y comerciales entre la Alcaldía de Medellín y el operador privado Airplan.

Este acuerdo, que promete transformar la infraestructura aérea más importante de la región antioqueña, surgió tras un confronto directo y sin precedentes entre el alcalde Federico Gutiérrez y la dirección del concesionario. Aunque el objetivo final de facilitar una conexión moderna con el mundo parece haberse logrado, el camino estuvo marcado por desacuerdos profundos sobre la calidad del servicio y la responsabilidad en las mejoras.

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Conflicto entre alcalde y operador Airplan por calidad

La celebración pública del mandatario local por el avance del proyecto contrasta con la revelación de que el diálogo se rompió hace más de dos meses, lo que puso en riesgo la viabilidad de los planes de expansión hasta que intervino la alta dirección de la empresa mexicana propietaria del grupo Airplan. El origen de este conflicto se remonta a reuniones organizadas por Proantioquia, donde el alcalde Gutiérrez expresó su descontento abierto respecto al estado actual de las instalaciones.

Durante uno de estos encuentros, Gutiérrez interpeló al director de operaciones de Airplan, cuestionando duramente la calidad de los baños y los pisos de la terminal. El intercambio fue caracterizado por el mandatario como un choque de realidades, donde Gutiérrez argumentó que la infraestructura actual no se compadecía con el estatus de Medellín y la región.

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Para ilustrar su punto, el alcalde recordó haber preguntado al funcionario si había llegado en avión comercial, señalando que la experiencia del pasajero común en la terminal era deficiente. Este enfrentamiento verbal, lejos de quedarse en el ámbito de las discusiones técnicas, trascendió las paredes de la reunión y llegó directamente a los oídos del principal accionista de Airplan, el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, reconocido por su participación en la operación de aeropuertos a nivel global.

Fernando Chico Pardo interviene con inversión sin carga fiscal

La intervención directa del dueño del consorcio marcó un punto de inflexión crucial en la negociación. Fernando Chico Pardo acudió personalmente a la oficina del alcalde para ofrecer soluciones concretas y exentas de carga fiscal para las entidades públicas. El empresario se comprometió a asumir por completo el costo de la construcción de la nueva terminal, asegurando que ni un solo peso proveniría de la Gobernía, la Alcaldía o el Gobierno Nacional.

Además, Airplan se obligó a contribuir con hasta un tercio de los recursos necesarios para la construcción de la segunda pista, una obra vital para descomprimir la saturación actual. Este pacto se consolidó con una inversión total superior a los cinco billones de pesos, de los cuales cuatro billones se destinarán específicamente a este complejo aeroportuario.

Detalles del proyecto para nueva terminal y segunda pista

El Ministerio de Transporte detalló que el proyecto incluye la edificación de una nueva terminal de ciento cuatro mil metros cuadrados, veintiocho nuevas posiciones de contacto y la remodelación integral de la estructura existente. Estos avances son esenciales dado que, a pesar de haber sido diseñado para once millones de pasajeros, el aeropuerto ya manejó más de trece millones cincocientos mil en los últimos cuatro años, superando con creces las expectativas originales de saturación para 2034 y dejando pendientes la aprobación del plan maestro por parte del nuevo gobierno departamental.