Teorías sobre el destino de Wanda en Avengers Doomsday tras VisionQuest

Análisis de las teorías más sólidas sobre el papel de Wanda Maximoff en Avengers Doomsday, tras la revelación del final de VisionQuest en Disney+.

El miércoles 11 de noviembre, Disney+ estrenó el último episodio de VisionQuest, la nueva producción de Marvel Television que continúa la historia de Visión en el Universo Cinematográfico de Marvel. Esta serie expande el recorrido del personaje tras los eventos de WandaVision, ofreciendo un cierre emocional que, sin embargo, esconde un giro inesperado. Las escenas poscréditos revelaron un vínculo directo con el futuro de la franquicia, sorprendiendo a la audiencia y reactivando el debate sobre el destino de la Bruja Escarlata.

La revelación de Doctor Doom en VisionQuest

Tras la escena de Ultrón, la segunda imagen final mostró a Wanda Maximoff en el monte Wundagore, destruyendo el Libro de los Condenados. Este acto simbolizaba su redención y el fin de su arco, pero la magia levantó las piedras del templo, permitiendo la aparición de Doctor Doom. Él declaró que sus poderes serían suyos, sugiriendo un control total sobre la heroína antes de que la pantalla se oscureciera. Esta intervención confirma que Wanda no ha desaparecido de la narrativa.

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La escena conecta directamente con Avengers Doomsday, prevista para el 17 de diciembre en Colombia. Doctor Doom busca reclutar a los Avengers a su favor, utilizando a Wanda como pieza clave en su plan. Este giro obliga a los fanáticos a reconsiderar las teorías existentes sobre cómo Marvel integrará a este personaje en la próxima fase del multiverso. La manipulación de Doom sobre Wanda establece un conflicto central para la película.

Adaptación de The Children's Crusade

Una teoría predominante sugiere que el Universo Cinematográfico está adaptando el arco del cómic The Children's Crusade, publicado entre 2010 y 2012. En este relato, Doctor Doom manipula a una Wanda amnésica para robar su energía mágica. En VisionQuest, Visión busca pistas sobre su madre junto a sus hijos reencarnados, Billy y Tommy. Esta búsqueda replica el punto de partida del cómic, donde los gemelos emprenden una cruzada para rescatar a Wanda.

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La similitud con el material original de Marvel Comics refuerza la idea de que Doom utilizará a Wanda como fuente de poder estratégica. Los gemelos podrían jugar un rol similar al de los cómics, buscando a su madre bajo la tutela del villano. Esta adaptación permitiría una exploración profunda de los lazos familiares y la naturaleza mágica de Wanda, temas centrales en la mitología de Marvel.

Las Brujas de Latveria y sus orígenes

Otra hipótesis implica que Wanda será parte de las Brujas de Latveria, tres figuras enmascaradas que aparecerán junto a Doctor Doom. Cada bruja vestiría una túnica de color distinto: rojo, verde y morado. Este concepto es una creación original de Marvel Studios para la promoción de Avengers Doomsday, ya que no existe como tal en los cómics. En los cómics, solo se menciona a la madre de Doom, Cynthia von Doom, como bruja de Latveria.

La ausencia de un aquelarre de brujas en la literatura original hace que esta teoría sea especulativa pero visualmente atractiva. Los expertos en redes sociales señalan que esta adaptación podría servir para introducir nuevos aliados o súbditos de Doom. La presencia de múltiples brujas expandiría el legado mágico de Wanda sin contradecir completamente la historia original, aunque modifica significativamente los elementos canónicos.

Impacto en la Saga del Multiverso

Algunos expertos argumentan que Doctor Doom necesita a Wanda para la fase final de la Saga del Multiverso, específicamente para Avengers: Secret Wars, programada para el 17 de diciembre de 2027. En esta teoría, Wanda reemplazaría al Hombre Molécula, un personaje clave en los cómics. Sin embargo, esta idea tiene menos fuerza narrativa debido a la falta de confirmación sobre cómo Marvel integrará a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos en esta trama.

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La película Avengers Doomsday reunirá a héroes de tres universos distintos, enfrentando una amenaza existencial. Los hermanos Russo, directores de la cinta, han ajustado su enfoque para integrar más de 16 series de televisión y 38 películas. Este esfuerzo por unir todo el canon reciente exige que cada personaje, incluido Wanda, tenga un propósito claro. El control de Doom sobre la Bruja Escarlata podría ser el catalizador para la unión de los Avengers, los Thunderbolts y los X-Men.