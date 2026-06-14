Tercer día del Mundial 2026: sorpresas, paridad y emociones en los grupos B y C

Resumen del tercer día del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, con los partidos de los grupos B y C. Catar logra su primer punto histórico al empatar con Suiza, Brasil y Marruecos igualan en un duelo parejo, Escocia vence a Haití después de 36 años sin ganar en un Mundial, y el Grupo B queda completamente empatado.

El tercer día del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 estuvo cargado de emociones, goles, paridad y sorpresas. La jornada comenzó con el Grupo B, donde Suiza , considerada la favorita para liderar el grupo que comparte con Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina, se dejó sorprender por Catar en el último suspiro.

Los suizos dominaron ampliamente el encuentro, generando 27 oportunidades de peligro, de las cuales 10 fueron al arco, frente a solo 8 de Catar (3 al arco). Sin embargo, solo lograron convertir un gol por la vía penal, obra de Breel Embolo al minuto 17, tras una imprudencia del portero catarí Mahmud Abunada. Parecía que ese tanto sería el inicio de una goleada, pero la falta de puntería suiza y la resistencia catarí mantuvieron el marcador ajustado.

En la última jugada del partido, al minuto 90+4, Boualem Khoukhi conectó un centro por la banda derecha que terminó forzando el autogol de Miro Muheim, dando a Catar su primer punto histórico en un Mundial, tras cuatro partidos sin sumar en la Copa que organizaron en 2022. Este resultado dejó al Grupo B con total paridad, ya que Canadá y Bosnia y Herzegovina también empataron 1-1 en el otro partido de la jornada.

La próxima fecha del grupo enfrentará a Canadá contra Catar y a Bosnia y Herzegovina contra Suiza. En el Grupo C, la pentacampeona del mundo Brasil debutó ante Marruecos, su rival directo por el liderato. El partido mostró una gran paridad durante los 90 minutos, con cada selección teniendo sus momentos de dominio.

Marruecos comenzó presionando fuerte y no dejó respirar a Brasil en los primeros treinta minutos, logrando abrir el marcador al minuto 21 gracias a un gol de Ismael Saibari tras una excelente asistencia de Brahim Díaz. Instantes después, los africanos estuvieron cerca de ampliar la ventaja, pero en ese momento apareció Vinícius Jr. para igualar el partido con una espectacular jugada personal al minuto 32: enganche y violento remate al ángulo, imparable para el portero Yassine Bounou.

En el complemento, Brasil reaccionó con otra actitud y pudo haber conseguido la victoria en los pies de Raphinha, quien al minuto 78 pateó mal y le dejó el balón servido a Bounou. Carlo Ancelotti debutó con la Canarinha con una actuación regular, mientras que Marruecos sumó un valioso punto ante uno de los favoritos al título.

En el otro partido del grupo, Haití y Escocia se enfrentaron en un encuentro donde los caribeños propusieron el fútbol y generaron emociones, aunque con limitaciones ofensivas. Haití, que volvía al Mundial tras su participación en Alemania 1974, dio una digna primera presentación ante una Escocia apagada y sin ideas.

Sin embargo, los escoceses se llevaron la victoria gracias a un gol de John McGinn al minuto 28, quien impactó el balón en el centro del área y, con un desvío, venció al portero haitiano en un momento de intenso asedio. Esta victoria fue la primera para Escocia en una Copa Mundial en 36 años, desde que vencieron a Suecia en Italia 1990 por 2-1.

La próxima fecha del Grupo C tendrá los duelos: Brasil contra Haití y Escocia contra Marruecos. La jornada dejó varias lecciones: la paridad se impuso en ambos grupos, con equipos considerados favoritos cediendo puntos importantes. Suiza, que parecía tener el control, terminó rescatando un empate agónico de Catar, demostrando que en el fútbol moderno ningún partido está ganado hasta el pitido final.

Brasil, por su parte, mostró destellos de calidad individual pero falta de contundencia colectiva, mientras que Marruecos confirmó que es un rival difícil de batir. Haití, aunque perdió, dejó una buena imagen y promete pelear en los próximos partidos. Escocia rompió una larga sequía de victorias mundialistas, lo que les dará confianza.

En definitiva, el tercer día del Mundial 2026 ofreció un espectáculo vibrante que mantiene la incertidumbre en los grupos B y C, con todo por decidir en las siguientes fechas





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