La maestra Teresita Gómez lidera el próximo 24 de noviembre un evento artístico en Medellín para financiar la reconstrucción de Jóvenes Creadores del Chocó afectado por el sismo.

La ciudad de Medellín se prepara para celebrar la segunda edición de una iniciativa solidaria clave para el territorio chocoano. La noche del martes 24 de noviembre se llevará a cabo Un Noche por el Chocó, una convocatoria organizada por la maestra Teresita Gómez con el objetivo central de recaudar fondos esenciales. Estos recursos están dirigidos específicamente a la reconstrucción de la sede de Jóvenes Creadores del Chocó. Este espacio educativo y cultural se encuentra ubicado en la capital del departamento, Quibdó, y sufrió daños significativos debido a un terremoto reciente.

Continuidad de la reconstrucción cultural en el Chocó

Esta velada representa la segunda etapa de la movilización artística en favor de la región, siguiendo al evento inaugural realizado el 25 de agosto. Aquel primer encuentro tuvo lugar en el espacio La Pascasia y logró destinar el cien por ciento de lo recaudado a las familias chocoanas afectadas directamente por el sismo. Con esta nueva edición, la maestra Teresita Gómez busca dar continuidad a la solidaridad, reconociendo que aunque la atención mediática ha disminuido, la necesidad de reconstrucción permanece inalterable.

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El propósito fundamental es apoyar a esta organización comunitaria que mantiene procesos culturales activos en el territorio, yendo más allá de la mera atención de emergencia. La totalidad del dinero recaudado mediante la venta de boletería se invertirá en la primera fase de la rehabilitación física de la sede. Se trata de garantizar que la entidad pueda seguir operando y sirviendo a la comunidad negra del Chocó como un pilar de formación y creación artística.

Artistas destacados y programacion del evento

La velada artística promete una diversidad de expresiones culturales que incluyen piano, danza y palabra. La maestra Teresita Gómez estará acompañada en el escenario por figuras reconocidas como el maestro Rafael Palacios y su compañía Sankofa Danzafro. También participará el escritor Juan Mosquera Restrepo, quien aportará la dimensión literaria a la noche. Además, intervendrán el fotógrafo chocoano Jeison Riascos, el artista El Murcy y la pianista Lezlye Berrío.

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El programa detallado por el teatro incluye momentos de gran intensidad expresiva, como un solo de danza de Palacios. Este número se realizará en diálogo con piezas clásicas de compositores como Bach y Chopin, así como con obras de Adolfo Mejía. Rafael Palacios ha expresado su compromiso con la causa, subrayando que la región sigue necesitando acompañamiento constante. La convocatoria busca que la solidaridad trascienda los momentos de crisis inmediata y se mantenga vigente.

Impacto social de Jóvenes Creadores del Chocó

Jóvenes Creadores del Chocó es una corporación nacida en Quibdó en el año 2008, liderada actualmente por Katherin Gil. Su labor utiliza el teatro, la danza tradicional y la danza urbana como herramientas pedagógicas para construir proyectos de vida. Este enfoque ayuda a fortalecer la confianza, la autonomía y la convivencia entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Estos grupos poblacionales suelen vivir en contextos complejos atravesados por la violencia y la falta de oportunidades económicas.

La entidad funciona como un espacio vital donde se tejen relaciones comunitarias que permiten imaginar futuros alternativos. Las necesidades de esta población continúan siendo prioritarias, especialmente cuando la atención de las cámaras de prensa se retira. Juan Mosquera Restrepo ha emphasized que la solidaridad ciudadana es fundamental para mantener el apoyo a quienes trabajan incansablemente en las comunidades. El evento cuenta con el respaldo logístico de One Inversión Social, el Teatro Pablo Tobón Uribe, La Pascasia y QueridaLab.

Las personas interesadas en asistir y contribuir a esta causa pueden adquirir sus boletas a través del sitio web ticketmaster.co. La iniciativa demuestra cómo el arte puede servir como un mecanismo efectivo para la reconstrucción social y física de una región. Al unir a músicos, bailarines, escritores y fotógrafos, se crea un frente unido que busca transformar realidades mediante la cultura. La comunidad espera que esta segunda noche no sea un acto aislado, sino parte de un compromiso duradero con el Chocó.