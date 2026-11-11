Terminal de combustibles "Pedregal" evoluciona con la ciudad de Medellín

La Planta de Abastecimiento Pedregal, operada por Chevron/Texaco, refleja la expansión urbana de Medellín, su historia de seguridad y su papel logístico en Antioquia y Chocó.

La Planta de Abastecimiento Pedregal, ubicada en el norte de Medellín, ha crecido junto con la ciudad desde su inauguración en 1961. Operada por Chevron bajo la marca Texaco, esta terminal de combustibles es un punto clave de la logística regional, atendiendo más de 167 estaciones de servicio a lo largo de Antioquia y Chocó.

Operación logística y capacidad de almacenamiento

La terminal alberga diez tanques de almacenamiento que reciben gasolina corriente, gasolina extra y diésel, con una capacidad total de casi tres millones de galones. Los combustibles llegan por poliductos conectados a la red de Ecopetrol y se complementan con biocombustibles que ingresan mediante carro‑tanques.

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Desde las instalaciones se realizan sistemas de bombeo que llevan el producto al área de llenado, donde los vehículos de transporte lo cargan para su reparto a estaciones de servicio y a otros destinos regionales. Gracias a su ubicación estratégica, Pedregal puede responder rápidamente a emergencias logísticas en carreteras del país, como ocurrió cuando se reorganizó el abastecimiento durante problemas en rutas nacionales.

Seguridad y evolución del entorno urbano

Hace veinte‑tres años, cuando los enfrentamientos entre pandillas eran frecuentes en la zona, la terminal sufrió impactos de proyectiles en sus tanques. Aunque los daños fueron menores, la compañía recordaba la necesidad de reforzar la seguridad.

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La construcción del puente de la Madre Laura en 2015 conectó las comunas de Manrique y Castilla, acercando a la terminal al flujo diario de miles de personas que transitan por la vía. El gerente Carlos Sánchez afirma que el puente no solo unió dos zonas aisladas, sino que también creó una vía de comunicación entre comunidades antes conflictivas.

Inversiones y modernización continua

En los últimos años, Chevron ha destinado más de seis millones de dólares a la terminal. Entre las obras se incluyen la ampliación del área de llenado, la incorporación de posiciones de carga adicionales, la modernización de sistemas de bombeo y la automatización de inventarios para prevenir sobrellenados.

La operación permanece activa los 365 días del año, concentrando la mayoría de movimientos de carga durante la madrugada para minimizar la congestión urbana. Esta estrategia permite la circulación eficiente de los carro‑tanques y reduce los riesgos de derrames e incendios.

Impacto regional y futuro de la presencia de Chevron

La terminal abastece a 53 estaciones en el Valle de Aburrá y 114 en el resto del departamento y del vecino Chocó. Su posición central facilita la distribución de combustibles a vehículos particulares, transporte público y flotas comerciales, asegurando la continuidad de actividades productivas en la región.

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En la actualidad, la compañía planea seguir ampliando sus capacidades y reforzando la comunicación con autoridades locales para mantener la seguridad y continuidad de la operación en un entorno urbano en constante cambio.