Terremoto 10 de agosto: 265 mil millones y transparencia en la reconstrucción

El tablero Transparencia Reconstruye revela que las entidades territoriales aportaron el 59% de los recursos para el terremoto, totalizando 265 mil millones de pesos en contratos.

El sismo del 10 de agosto devastó el occidente de Colombia, dejando miles de damnificados que aún aguardan soluciones concretas tras tres meses de crisis. La Defensoría del Pueblo registró 776.000 afectados que continúan esperando respuestas para su reinserción social y económica. En las zonas golpeadas, la memoria del trauma persiste en los niños que temen la soledad y en familias que establecen protocolos de emergencia.

La infraestructura local muestra cicatrices visibles, desde iglesias inaccesibles hasta viviendas reforzadas con madera que resisten la inestabilidad sísmica. Los comercios intentan retomar su actividad diaria mientras esperan la llegada de subsidios de arriendo y ayudas específicas para la reactivación de sus negocios. Esta tensión entre la rutina y la incertidumbre marca el día a día en las comunidades afectadas.

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Datos del Tablero Transparencia Reconstruye

El tablero Transparencia Reconstruye, iniciativa de Transparencia por Colombia, ofrece una radiografía precisa hasta el 5 de noviembre sobre la gestión pública. Se identificaron 1.099 contratos por valor de $265.088 millones, firmados con 960 contratistas en 111 municipios distintos. Estos datos revelan un esfuerzo significativo desde las instituciones locales para atender la emergencia.

El origen de los recursos destaca el liderazgo financiero de las alcaldías y gobernaciones, que aportaron $156.713 millones, equivalente al 59% del total. Le siguen los aportes en especie, privados y de cooperación por $33.647 millones, y el Presupuesto General de la Nación con cerca de $24.900 millones. Esta distribución confirma la carga tributaria y operativa sobre los gobiernos territoriales.

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Liderazgo de la Alcaldía de Pereira

La Alcaldía de Pereira encabeza la contratación con 162 contratos por $48.933 millones, lo que representa casi una quinta parte de todo lo gestionado en la emergencia. Su participación es fundamental para la recuperación rápida de la capital pisamurucense, afectada severamente por el movimiento telúrico.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali ocupa el segundo lugar con 116 contratos por $14.577 millones. Otras entidades clave incluyen la Cámara de Comercio de Pereira con 91 contratos por $4.451 millones y la Gobernación de Risaralda con 33 contratos por $12.129 millones. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales también participó con 33 contratos por $3.278 millones.

Mecanismos de contratación directa

El 83,7% de los contratos se adjudicó mediante contratación directa, una medida necesaria para agilizar la respuesta humanitaria. La urgencia manifiesta fue la causal más utilizada, respaldando el 45% de estos contratos y más de $196.333 millones. El régimen especial representó el 13,6% restante, asegurando que la atención no se detuviera por trámites burocráticos.

Las obras se dividieron por fases, con 548 contratos enfocados en recuperación y reconstrucción. También se destinaron 201 contratos a la atención humanitaria inmediata y 176 a la inspección y evaluación de estructuras dañadas. Esta priorización busca garantizar la seguridad ciudadana antes de iniciar grandes proyectos de infraestructura.

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Balance del Fondo Milagro y el Gobierno

Miller Soto, vocero de la Casa de Nariño, presentó el balance del Fondo Milagro, destinado a financiar la recuperación de viviendas y la reactivación económica. Inicialmente, el fondo recibió un desembolso de $624.656 millones provenientes de un crédito con el Banco Mundial. El Gobierno estima que está movilizan-do cerca de un billón de pesos públicos incluyendo la atención inicial.

Los recursos específicos se asignaron en tres rubros principales. La vivienda recibió más de $332.000 millones para intervenir 7.385 casas mediante reconstrucción, reparación o rehabilitación. El comercio obtuvo $4.600 millones para 920 apoyos directos de $5 millones a pequeños comerciantes.

La demolición de edificaciones peligrosas contó con $50.000 millones para proteger a las comunidades. Estos tres rubros suman cerca de $386.600 millones, cifra menor al total movilizado que reporta el Gobierno. Las discrepancias numéricas pueden deberse a que el tablero solo refleja registros en el Secop, mientras otras vías de ejecución nacional no están incluidas en esa base de datos.