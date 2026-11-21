El Instituto Nacional de Defensa Civil reportó 15 heridos tras un sismo de magnitud 6.7 en Perú. Daños en viviendas afectaron principalmente a Junín y Pasco.

El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú, conocido como Indeci, confirmó este sábado que un sismo de magnitud 6.7 causó al menos 15 heridos en el centro del país. El evento sísmico se registró el viernes 20 de noviembre a las 19:09 horas locales, lo que corresponde a la medianoche del 21 de noviembre en hora GMT. El epicentro del terremoto se ubicó en la región andina, a aproximadamente 300 kilómetros al este de la capital Lima.

Detalles del Sismo y Ubicación

El Instituto Geofísico del Perú precisó que el movimiento telúrico afectó significativamente la zona central del territorio nacional. Las autoridades indicaron que 11 de los 15 heridos se encontraban en la región de Junín. Los demás casos de lesiones se distribuyeron entre Huánuco, Lima, el Callao y Pasco, sin especificar el número exacto por localidad más allá de Junín.

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Daños en Viviendas y Estructuras

Además de las lesiones humanas, el terremoto provocó daños estructurales importantes en diversas propiedades. El Indeci reportó que cuatro casas quedaron inhabilitadas para su habitabilidad inmediata. Otras 127 viviendas fueron afectadas de manera más leve, con la mayoría de estos daños concentrados en las regiones de Junín y Pasco. No se mencionaron víctimas mortales en este reporte inicial.

Réplicas y Actividad Sísmica

La actividad tectónica continuó el sábado en la región de Junín, según informó el Instituto Geofísico del Perú. Se registraron dos sismos adicionales durante el día, con magnitudes de 5.0 y 3.5 grados respectivamente. Estos eventos secundarios son comunes tras un terremoto principal de gran magnitud y sirven para liberar tensiones acumuladas en las fallas geológicas.

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Contexto Geográfico y Riesgos

Perú, con una población de 34 millones de habitantes, está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta zona geológica se extiende a lo largo de la costa oeste de América y el este de Asia, siendo altamente activa sísmicamente. Cada año, el país experimenta cerca de 400 sismos con magnitud superior a 4.0 grados, lo que representa un riesgo constante para la infraestructura.

Historial de Terremotos en Perú

La historia reciente del país muestra eventos sísmicos destructivos previos. En julio, un sismo de magnitud 5.1 en Junín causó seis muertos, 32 heridos y 52 viviendas destruidas. Un evento anterior aún más grave ocurrió el 15 de agosto de 2007, cuando un terremoto de magnitud 7.9 en la región de Pisco provocó 595 muertos y un pequeño tsunami.