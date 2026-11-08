Terremoto de 5.7 sacude centro de Japón con 20 heridos y sin tsunami

Un sismo de magnitud 5.7 afectó la región central de Japón el domingo, dejando 20 heridos en Shizuoka y Aichi. No hubo alertas de tsunami ni fallecidos confirmados.

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió la región central de Japón durante la madrugada del domingo, causando al menos 20 heridos y daños materiales significativos en varias prefecturas. La Agencia Meteorológica Japonesa confirmó que el epicentro se localizó en la prefectura de Shizuoka, ubicada al suroccidente de Tokio. Las autoridades descartaron la posibilidad de un tsunami, garantizando que no habría amenazas de maremotos para las zonas costeras cercanas.

Cronología y epicentro del movimiento telúrico

El temblor principal ocurrió a la 1:04 de la mañana del domingo, según la hora local japonesa, lo que corresponde a las 11:04 a.m. del sábado en Colombia. Aunque la magnitud fue considerable, la rápida evaluación de las autoridades permitió confirmar que no existían riesgos inminentes de oleajes gigantes. Este dato es crucial para entender la respuesta inmediata de los servicios de emergencia en las áreas afectadas.

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Inmediatamente después del evento principal, se registró una réplica de magnitud 4.3 a las 10:53 a.m. del domingo, hora local. Esta secuencia secundaria no generó reportes de heridos ni daños estructurales adicionales, lo que permitió a los equipos de rescate concentrarse en la evaluación de los primeros siniestros.

Impacto en infraestructura y transporte

La red de transporte ferroviario sufrió interrupciones inmediatas, con retrasos generalizados en el tren bala Shinkansen. Los operadores suspendieron temporalmente algunos servicios para garantizar la seguridad de los pasajeros y verificar la integridad de las vías. Además, las ventanas rotas y los escombros en zonas comerciales afectaron la movilidad en ciudades clave.

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En la ciudad de Toyohashi, dentro de la región de Aichi, imágenes de redes sociales mostraron un concesionario automotriz con sus ventanas completamente rotas. Asimismo, una librería en la misma localidad reportó que múltiples productos se desplomaron de las estanterías debido a la violencia del sismo. Supermercados en otras zonas también registraron caídas masivas de artículos, evidenciando la fuerza del movimiento.

Balance de heridos y respuesta médica

El número de personas lesionadas varía según la fuente, con cifras que oscilan entre 20 y 24 heridos confirmados. Un oficial de emergencia de la prefectura de Aichi indicó a la agencia AFP que recibieron 16 reportes de lesiones, destacando que ninguna era grave. Estos datos preliminares sugieren que la mayoría de las personas resultaron con golpes o magulladuras leves.

En el epicentro, Shizuoka, al menos tres mujeres requirieron atención médica. Entre ellas, una mujer mayor de 90 años sufrió una lesión en el hombro después de caer de su cama durante el temblor. Los medios Chuinichi Shimbun y Tokai Televisión reportaron por separado que el total de heridos podría alcanzar las 24 personas, reflejando la dispersión geográfica del impacto.

En Osaka, situada más al sur, se registró un incidente grave donde un extranjero fue hospitalizado tras caer desde un segundo piso al iniciarse la emergencia. Aunque los medios locales confirmaron el ingreso, las autoridades de Osaka no emitieron declaraciones oficiales cuando la AFP solicitó comentarios. Este caso destaca los riesgos individuales asociados con la caída de objetos o estructuras durante sismos.

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Contexto histórico y recuperación regional

La región central de Japón se encuentra en proceso de recuperación tras un terremoto de magnitud 7.1 ocurrido en julio, que causó 38 muertos y destruyó viviendas. Aquel evento dejó a decenas de miles de personas sin energía durante un mes prolongado. La memoria colectiva aún guarda la tragedia del sismo de 9.0, que generó un tsunami letal y afectó la planta nuclear de Fukushima.

Ubicado en el "anillo de fuego" del Pacífico, Japón enfrenta cientos de temblores cada año. Esta realidad geológica exige una preparación constante y protocolos de respuesta eficientes. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la situación para brindar asistencia si fuera necesario, reconociendo la resiliencia histórica del país ante desastres naturales recurrentes.