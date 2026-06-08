Terremoto de 7,8 en Mindanao deja 14 muertos y más de 130 réplicas

Un sismo de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas, causando al menos 14 muertos, 7 desaparecidos y más de 100 heridos, con daños en escuelas y edificios.

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la isla de Mindanao , en el sur de Filipinas , dejando un saldo preliminar de 14 personas fallecidas, según informó la Defensa Civil del país.

El organismo actualizó el balance este lunes, señalando que además hay siete desaparecidos y más de un centenar de heridos. El portavoz, Junie Castillo, detalló que hasta las 13:00 hora local se estima que unas 10.000 familias residen en las zonas más afectadas por el seísmo, que ha estado seguido por más de 130 réplicas, algunas de hasta 6,7 de intensidad.

El primer sismo ocurrió a las 07:37 hora local, a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias, con epicentro a una profundidad de 35 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las autoridades reportaron numerosas edificaciones dañadas, incluyendo escuelas, edificios administrativos y centros comerciales.

El Departamento de Educación ordenó brindar apoyo de emergencia a unas 6.224 escuelas afectadas en cinco regiones de Mindanao, donde aproximadamente 3,2 millones de estudiantes se han visto afectados por la suspensión de clases, justo el día que comenzaba el año escolar 2026-2027. Además, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo indicó que al menos 131 personas sufrieron heridas de diversa consideración, según datos preliminares del Equipo de Respuesta Rápida.

En redes sociales circulan videos que muestran el colapso de algunas infraestructuras. El aeropuerto internacional de General Santos, también en Mindanao, canceló 17 vuelos en horas de la mañana, confirmó la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas.

Asimismo, el servicio eléctrico y de telecomunicaciones se ha visto interrumpido en varias zonas de la isla. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, emitió un comunicado indicando que los equipos de emergencia están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas. La Defensa Civil continúa evaluando los daños y brindando asistencia a las comunidades damnificadas





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