Un sismo de magnitud 5.0 ocurrió el sábado 28 de noviembre frente a la costa de Manhattan Beach, California, causando conmoción y dejando registros visuales en el aeropuerto LAX sin reportes de daños graves.

Un terremoto de magnitud 5.0 impactó severamente a la población del sur de California durante la mañana del sábado 28 de noviembre. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, a una distancia de seis kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach, en el condado de Los Ángeles. Este evento sísmico fue captado claramente por las cámaras de transmisión en vivo del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles ( LAX), proporcionando evidencia visual inmediata de la intensidad de las sacudidas. La ocurrencia de este sismo ocurrió específicamente a las 9:30 de la mañana en hora local, lo que corresponde a las 12:30 del mediodía en Colombia, generando un momento de alerta inmediata en la región costera.

Detalles Técnicos del Sismo y Profundidad

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el movimiento sísmico se originó a una profundidad de 12 kilómetros bajo la superficie terrestre. Inicialmente, los cálculos preliminares del organismo indicaron una magnitud de 5.2, una cifra que posteriormente fue ajustada a 4.7 antes de establecerse definitivamente en 5.0 tras la revisión exhaustiva de todos los datos recopilados. Esta precisión es fundamental para entender la energía liberada por el terremoto y su potencial de daño estructural. La ubicación exacta del epicentro, frente a la costa de Manhattan Beach, explica la percepción generalizada del movimiento en las comunidades costeras y las áreas metropolitanas circundantes.

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Actividad Sísmica y Réplicas Posteriores

El movimiento principal estuvo seguido por seis réplicas significativas durante los 11 minutos posteriores al sismo inicial. La réplica más fuerte alcanzó una magnitud de 3.0 y fue registrada a las 9:34 de la mañana frente a la localidad de Hermosa Beach. Además de esta réplica destacada, la Red Sísmica del Sur de California, operada conjuntamente por Caltech y el USGS, detectó otros cinco movimientos de menor intensidad entre las 9:34 y las 9:40 de la mañana. Todas estas actividades posteriores tuvieron sus epicentros en el mar, concentrándose cerca de la costa de Manhattan Beach y Hermosa Beach, lo que indica una liberación progresiva de energía tectónica en esa zona específica.

Testimonios y Alcance Geográfico del Evento

Las notificaciones sobre la percepción del terremoto llegaron desde múltiples localidades del sur de California, evidenciando la amplia zona afectada. Entre las comunidades que reportaron las sacudidas se encuentran Torrance, Chatsworth, Irvine, Rancho Palos Verdes y Oxnard. Los reportes de percepción se extendieron hasta la costa sur del condado de Santa Bárbara, lo que demuestra la gran dispersión de las ondas sísmicas a través de la región. El account especializado Airline Videos compartió el registro de sus cámaras de transmisión permanente desde el aeropuerto, que captaron el momento exacto en que comenzó el movimiento en una de las principales terminales aéreas de Estados Unidos, permitiendo observar las sacudidas en tiempo real.

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Impacto Inmediato y Seguridad en la Infraestructura

A pesar de la magnitud considerable del terremoto y la alta densidad poblacional en las áreas afectadas, no se han reportado inicialmente daños estructurales graves ni víctimas fatales en las fuentes verificadas. La ubicación del epicentro en el océano Pacífico, a solo seis kilómetros de la costa, contribuyó a reducir ligeramente el impacto en zonas interiores más alejadas. Sin embargo, la alerta temprana y la capacidad de monitoreo del USGS y Caltech permitieron una rápida confirmación de los datos, reduciendo la incertidumbre entre la población. La claridad en los datos técnicos, como la profundidad de 12 kilómetros y la magnitud final de 5.0, ayuda a las autoridades locales a evaluar adecuadamente la necesidad de inspecciones de seguridad en infraestructuras críticas como el LAX.

Contexto Geológico y Vigilancia Continua

La región del sur de California es conocida por su actividad sísmica frecuente debido a la compleja interacción de las placas tectónicas en la zona. Eventos como el sismo del 28 de noviembre son recordatorios constantes de la necesidad de mantener protocolos de seguridad y sistemas de alerta robustos. La colaboración entre entidades como Caltech, el USGS y los servicios locales de emergencia es crucial para la gestión de estos eventos naturales. La documentación visual proporcionada por el LAX sirve como un recurso valioso para la comunidad científica y educativa, ilustrando claramente cómo los edificios y la infraestructura responden a las ondas sísmicas. La población permanece informada sobre las actualizaciones oficiales mientras continúan las mediciones de las réplicas restantes en la zona costera.