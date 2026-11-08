Terremoto de magnitud 5.7 en Japón deja 22 heridos y afecta trenes

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió el centro de Japón el 8 de noviembre. La Agencia Meteorológica de Japón reportó 22 heridos y retrasos en el transporte, sin riesgo de tsunami.

Un terremoto de magnitud 5.7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada del domingo 8 de noviembre. Este movimiento telúrico dejó como consecuencia al menos 22 personas heridas y provocó interrupciones significativas en varios servicios de transporte ferroviario de la región.

Detalles del sismo y epicentro en Shizuoka

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) confirmó que el movimiento ocurrió a la 1:04 de la madrugada, hora local, lo que corresponde a las 16:04 GMT del sábado 7 de noviembre. El epicentro se localizó en la prefectura de Shizuoka a una profundidad de 40 kilómetros bajo la superficie terrestre.

Also read Univalle aprueba inversión de COP 40.000 millones para recuperación tras terremoto

La intensidad del sismo alcanzó el nivel 5 en la escala sísmica japonesa, que mide el efecto en la superficie. Zonas como las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y la propia Shizuoka registraron estas sacudidas de fuerza considerable. La autoridad meteorológica nacional no emitió ninguna alerta de tsunami, indicando que no existía riesgo de maremoto.

Reporte de heridos y seguridad en infraestructura crítica

El gobierno de la prefectura de Aichi y los cuerpos de bomberos reportaron al menos 20 heridos. La agencia de noticias Kyodo especificó que ninguna de estas personas presentaba lesiones de gravedad. Paralelamente, las autoridades de Shizuoka informaron que tres personas adicionales, con edades entre los 30 y los 90 años, resultaron heridas en esa región.

Advertisement

Un punto focal de atención fue la central nuclear de Hamaoka, ubicada en Shizuoka a aproximadamente 200 kilómetros al suroeste de Tokio. La compañía eléctrica Chubu Electric Power Company declaró que sus inspecciones no detectaron anomalías en las instalaciones tras el terremoto, asegurando la estabilidad operativa de la planta.

Impacto en el transporte y protocolos de seguridad

El sismo generó alteraciones inmediatas en el sistema de transporte local. Los servicios de trenes bala que circulan entre las estaciones de Shizuoka y Gifu-Hashima registraron retrasos considerables. Estos inconvenientes se debieron a que los operadores ferroviarios detuvieron temporalmente la circulación para realizar controles de seguridad exhaustivos.

Los ingenieros verificaron las condiciones físicas de las vías férreas para garantizar la seguridad de los pasajeros antes de reanudar la operación normal. Este protocolo de precaución es estándar en Japón, un país ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta.

Contexto geológico y próximos pasos esperados

Dada la frecuencia de estos fenómenos naturales, Japón cuenta con infraestructuras y protocolos diseñados específicamente para reducir los riesgos asociados. La Agencia Meteorológica de Japón advirtió a la población que mantenga la alerta ante posibles nuevos movimientos fuertes.

Advertisement

Se espera que las autoridades locales continúen monitoreando la actividad sísmica en los próximos días para asegurar la estabilidad de la región central. Los servicios de transporte ferroviario continuarán sus operaciones verificando constantemente la integridad de las redes de comunicación y las vías.