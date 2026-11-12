Terremoto en Colombia: Diferencias entre Alcaldes y Gobierno en la Reconstrucción

Tras el sismo de magnitud 7,4 que dejó 335 muertos en Colombia, el alcalde de Pereira y funcionarios de Caldas critican la lentitud del Fondo Milagro y la falta de certezas económicas para las 45.000 familias afectadas.

Han transcurrido tres meses desde que un terremoto de magnitud 7,4 devastó regiones de Colombia, dejando un saldo oficial de 335 personas fallecidas y 4.516 heridos. El epicentro en San José del Palmar, Chocó, afectó severamente los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, generando una crisis humanitaria persistente. En Pereira, la ciudad más impactada, se registran 103.000 desplazados y 45.000 familias damnificadas que esperan respuestas claras sobre su futuro habitacional.

Incógnitas sobre el Fondo Milagro en Pereira

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, declaró en Blu Radio que la incertidumbre domina la ciudad porque considera que no se han observado avances significativos. Expresó que las familias pereiranas mantienen expectativas altas y gran preocupación debido a las serias dificultades actuales. Indicó que las autoridades locales se ven obligadas a recurrir a la creatividad ante las limitaciones de recursos disponibles para atender la emergencia.

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Salazar Peláez enfatizó la necesidad crítica de que el Fondo Milagro inicie su operación para reducir la ansiedad social. Señaló que el presidente Abelardo de la Espriella ha demostrado voluntad al visitar la ciudad en cinco ocasiones, pero cuestionó la solvencia del fondo. Afirmó con firmeza que el Fondo Milagro carece de dinero y que la reconstrucción requiere capital seguro y tangible para ser efectiva.

Para el mandatario, es fundamental informar a los damnificados sobre el monto exacto del apoyo económico y las fechas de pago. Argumentó que no se puede depender únicamente de la caridad, sino de la certeza jurídica y financiera. Reforzó que la reconstrucción es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano y debe ejecutarse sin más demoras.

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Gestión humanitaria y diferendos en Caldas

El departamento de Caldas sufrió con más de 1.259 familias damnificadas en 26 municipios. Juan Felipe Jaramillo Salazar, coordinador de la Reconstrucción de Caldas, explicó a EL COLOMBIANO que ha existido articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, distinguió dos fases: la atención inmediata de la emergencia y la recuperación definitiva, esta última requiriendo un esfuerzo técnico y financiero mucho mayor.

Sobre la ayuda humanitaria, se reportaron 23.065 unidades de ayuda entregadas y se transfirieron 1.108 millones de pesos a 17 municipios. Estos recursos financiaron 1.354 subsidios de arrendamiento para familias con viviendas destruidas o no habitables. Además, se destinaron 5.245 millones de pesos al Banco de Materiales para suministrar insumos y recuperar la habitabilidad.

En materia de transferencias directas, según el reporte de SuperGIROS al 30 de octubre de 2026, se programaron 3.827 giros. De estos, 3.111 fueron cobrados por las familias por un valor total de 2.945 millones de pesos. Esto representa una efectividad de pago cercana al 81 por ciento en el primer ciclo. Los 716 giros restantes, por aproximadamente 701 millones de pesos, permanecían sin cobrar fuera del plazo establecido.

Avances en infraestructura y vivienda

El presidente Abelardo de la Espriella regresó al Valle del Cauca para destacar la recuperación del Hospital San Antonio. Afirmó que se ha realizado una inversión total de 12.721 millones de pesos, de los cuales ya se han girado 5.800 millones. Estos fondos buscan restablecer la capacidad asistencial en la región afectada por el sismo.

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En el sector residencial, se destacó la entrega de soluciones habitacionales en Armenia. A pesar de los subsidios de arrendamiento temporal, donde se han entregado 85 casas, el alcalde Salazar Peláez recordó que la cifra es insuficiente frente a las 45.000 familias damnificadas. La prioridad sigue siendo la definición clara del subsidio para la reconstrucción de viviendas propias y la ejecución inmediata de los recursos nacionales.