El Servicio Geológico Colombiano confirma un sismo de 2.9 grados en Dabeiba, Antioquia. Detalles sobre profundidad, hora y zonas afectadas.

El Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de magnitud 2.9 y profundidad superficial en Dabeiba, Antioquia, a las 9:18 de la noche de este domingo. Un sismo de magnitud 2.9 y profundidad superficial (menor a 30 km) se registró a las 9:18 de la noche de este domingo, a 8 kilómetros de Dabeiba, Antioquia, según el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico Colombiano.

Parámetros técnicos del evento sísmico

El SGC reportó un sismo de magnitud 2.9 a las 9:18 p. m. de este domingo, con profundidad superficial (menor a 30 km). 8 kilómetros de Dabeiba, municipio del occidente antioqueño, según el reporte oficial emitido con base en los registros de la Red Sismológica Nacional. El boletín advierte que, por lo que los parámetros del evento pueden ajustarse a medida que los especialistas analizan los registros de las estaciones de monitoreo. 7,03 grados de latitud norte y -76,33 de longitud oeste, en territorio de Dabeiba, una localidad del occidente de Antioquia por donde pasa la vía que comunica a Medellín con el Chocó.

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Percusión y alcance en poblaciones cercanas

Este tipo de sismos suele percibirse con claridad solo en las poblaciones cercanas al epicentro, sobre todo cuando, como en este caso, la profundidad es superficial. El episodio más recordado de la región es el de los sacudieron la zona entre el Urabá antioqueño y el Chocó los días 17 y 18 de ese mes, con viviendas destruidas y más de 30 municipios con graves daños, en uno de los eventos sísmicos más fuertes que se recuerdan en el noroccidente colombiano. El SGC también reportó otro sismo este domingo: uno de magnitud 3.7 en el Chocó, en la tarde. En el que las personas que perciben un temblor pueden contar cómo lo vivieron y en qué lugar se encontraban. Estos reportes ciudadanos ayudan a la entidad a evaluar las intensidades y complementan los datos instrumentales de la Red Sismológica Nacional. Puede reportarlo en subducción de la placa de Nazca.

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Recomendaciones oficiales de seguridad pública

Después de un sismo, las autoridades recomiendan revisar que las estructuras no presenten grietas nuevas ni daños aparentes y estar atentos a los comunicados oficiales, evitando difundir información no verificada por los canales institucionales. Las autoridades recomiendan a la población consultar los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano para conocer las actualizaciones de cada boletín. Alejar de ventanales y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras. Que rara vez ocasiona daños, pero puede percibirse en las poblaciones cercanas al epicentro.