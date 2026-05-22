Tesla cayó de la cima en innovación para carros eléctricos: Geely y fabricantes europeos

Un nuevo análisis internacional sobre electromovilidad muestra que Tesla ya no aparece entre las tres marcas más avanzadas del sector, mientras que Geely y fabricantes europeos lideran el panorama. Según el Center of Automotive Management, la empresa estadounidense mostró menos avances relevantes en comparación con competidores que aceleraron sus inversiones tecnológicas.

Tesla fue considerada la principal referencia mundial en innovación para carros eléctricos . Sin embargo, un nuevo análisis internacional sobre electromovilidad mostró que el panorama cambió y que la compañía estadounidense ya no aparece entre las tres marcas más avanzadas del sector. elaborado por el Center of Automotive Management (CAM), organismo que estudió cientos de desarrollos tecnológicos presentados por fabricantes automotrices entre 2020 y 2025.

La evaluación analizó 874 innovaciones introducidas por 35 grupos automotores de distintos países y concluyó que los fabricantes chinos y europeos aumentaron significativamente su capacidad tecnológica en movilidad eléctrica. La caída llamó la atención debido a que la empresa había liderado ampliamente este tipo de rankings durante los últimos años





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