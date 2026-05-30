Tesla en Bogotá: Cámaras del vehículo captan el momento del robo

Un Tesla estacionado en el norte de Bogotá grabó a un hombre rompiendo el vidrio con un destornillador para robar en su interior. El incidente ocurrió el 28 de mayo y el video muestra claramente el rostro del sospechoso. El sistema de vigilancia 'Modo Centinela' fue clave para registrar el delito. Las autoridades aún no se pronuncian oficialmente.

Un vehículo Tesla estacionado en el norte de Bogotá se convirtió en testigo de su propio robo. El pasado 28 de mayo, las cámaras integradas del automóvil captaron el momento exacto en que un hombre utiliza un destornillador para romper el vidrio lateral y acceder al interior.

La grabación, que se ha viralizado en redes sociales, muestra al sospechoso merodeando el vehículo antes de dirigirse a la ventana. Con movimientos precisos, el individuo fuerza el cristal hasta lograr quebrarlo, y luego introduce la mano para sustraer objetos. El video termina con el hombre abandonando la escena.

La denuncia inicial fue publicada en la cuenta @pasaenbogota, donde se observa cómo el rostro del implicado queda perfectamente visible gracias al sistema de videovigilancia de cobertura total que incorporan los Tesla. Este incidente resalta una de las características más innovadoras de los vehículos Tesla: el 'Modo Centinela'. Este sistema, activo incluso cuando el auto está estacionado y apagado, utiliza una cámara frontal, una trasera y cuatro laterales para monitorear el entorno.

En caso de detectar una amenaza, comienza a grabar y puede enviar alertas al propietario. En este caso, las imágenes muestran claramente al sospechoso manipulando el vidrio, lo que podría facilitar su identificación por parte de las autoridades.

Sin embargo, hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá ni confirmación de que las grabaciones hayan sido entregadas a las autoridades o formen parte de una investigación en curso. Este no es el primer caso de este tipo en Colombia. En Cali, un vehículo Tesla también captó a un hombre robando una pieza del automóvil, logrando registrar su rostro con nitidez mientras ocultaba el objeto entre sus prendas.

Aquel caso puso en evidencia el potencial de estos sistemas para combatir la delincuencia, aunque también ha generado debates sobre privacidad y almacenamiento de datos. Lo ocurrido en el norte de Bogotá, específicamente en el barrio Colina Campestre, ha generado amplia atención en redes y ha llevado a que muchos conductores de Tesla refuercen el uso del modo centinela.

El hecho subraya cómo la tecnología puede ser una aliada para la seguridad ciudadana, siempre que se maneje con los debidos protocolos legales y de protección de datos





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