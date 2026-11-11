Tesla lidera el mercado eléctrico en Colombia con 955 ventas en octubre

Tesla consolida su dominio en Colombia al matricular 955 vehículos eléctricos en octubre, superando a BYD y Chery. El acumulado anual muestra una ventaja clara de la marca estadounidense.

Tesla consolidó su posición como líder absoluto del mercado de vehículos eléctricos en Colombia durante el mes de octubre, registrando 955 unidades matriculadas. Esta cifra posicionó a la marca estadounidense por encima de su principal competidora china, BYD, que logró 750 matrículas y experimentó un descenso significativo del 30,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los datos oficiales, divulgados conjuntamente por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes ( Fenalco), revelan no solo la dominancia mensual de Tesla, sino también una ventaja acumulada considerable a lo largo de lo que va del año.

Posicionamiento mensual y cuota de mercado

La brecha entre los dos gigantes automotrices se hizo evidente en las cifras de octubre, donde Tesla alcanzó una participación de mercado del 20,7%, mientras que BYD se quedó con el 16,3%. Juntas, estas dos marcas concentraron el 37% de todas las matrículas de vehículos eléctricos nuevas realizadas en el país durante ese mes. La diferencia absoluta fue de 205 vehículos a favor de la compañía norteamericana, lo que subraya la solidez de su estrategia comercial frente a la contracción observada en las ventas chinas.

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El tercer lugar en la competencia mensual lo ocupó Chery, con 717 vehículos vendidos y una participación del 15,6% del mercado total de eléctricos. Este escenario refleja un pulso intenso pero desigual entre los principales actores, donde la estabilidad de Tesla contrasta con la volatilidad de sus rivales. La concentración de ventas en pocas marcas indica un mercado aún en fase de maduración, donde los consumidores tienden a confiar en opciones ya establecidas o con mayor presencia publicitaria.

Dominio acumulado y crecimiento del sector

A nivel anual, entre enero y octubre, Tesla ha matriculado 17.497 vehículos eléctricos, casi el doble de los 8.969 registrados por BYD. En este acumulado, Tesla concentra el 39,4% del mercado total, mientras que BYD representa el 20,2%. Juntas, ambas firmas reúnen el 59,6% de todas las matrículas de vehículos 100% eléctricos en lo corrido de 2026. Esta disparidad histórica sugiere que Tesla ha logrado una penetración más profunda y sostenida en la conciencia del consumidor colombiano.

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Detrás de estos dos líderes, el resto del mercado muestra una fragmentación menor. Chery ocupa el tercer puesto anual con 3.235 unidades y una participación del 7,3%, seguido por MG con 2.481 vehículos (5,6%) y Chevrolet con 1.574 unidades (3,5%). Las cinco marcas mencionadas representan colectivamente el 76% del mercado acumulado, lo que deja un margen reducido para otros fabricantes. El mercado general de vehículos 100% eléctricos en Colombia mostró un crecimiento robusto en octubre, con 4.603 nuevas matrículas, un aumento del 120,2% frente a las 2.090 unidades del mismo mes de 2025.

Estrategias de producto y modelos estrella

Una de las claves detrás del liderazgo de Tesla es su dependencia estratégica de un único modelo exitoso. El Tesla Model Y fue el protagonista indiscutible en octubre, con 884 unidades vendidas, equivalente al 19,2% de todas las matrículas eléctricas del país. En el acumulado anual, el Model Y llegó a 15.265 unidades, representando el 34,4% del mercado total. Esta concentración de ventas en un solo producto minimiza los riesgos operativos pero expone a la marca a la fatiga del modelo si no se renueva rápidamente.

En contraste, BYD distribuye sus ventas entre varios modelos eléctricos y participa activamente en el segmento híbrido. En el ranking anual de modelos específicos, después del Model Y aparecen el BYD Yuan UP con 4.188 unidades (9,4%), el Tesla Model 3 con 2.232 (5%), el BYD Seagull con 2.021 (4,6%) y el Chery Icar con 2.006 (4,5%). La diversificación de BYD le permite captar segmentos más amplios, incluyendo la venta de 1.397 unidades adicionales en la categoría híbrida, aunque estas no cuentan para el total de eléctricos puros.

Impacto económico y perspectivas futuras

Los vehículos eléctricos representaron el 14,3% del mercado automotor nacional en octubre, evidenciando una adopción acelerada impulsada por incentivos fiscales y la mejora en la infraestructura de carga. Sin embargo, el retroceso de BYD en octubre plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de su crecimiento sin ajustes estratégicos inmediatos. La competencia se intensificará con la entrada de nuevos actores y la posible implementación de impuestos al IVA para vehículos electrificados, lo cual podría alterar la dinámica actual de precios y demanda.

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Las alertas de concesionarios indican que un alza del IVA a vehículos eléctricos e híbridos al 19% provocaría una caída del 40% en las ventas, según advierte Aconauto. Este escenario hipotético resalta la fragilidad del mercado ante cambios regulatorios. Mientras tanto, Tesla mantiene su ventaja gracias a la eficiencia de su cadena de suministro y la popularidad global del Model Y, consolidándose como la referencia obligada para los compradores colombianos que buscan movilidad eléctrica.