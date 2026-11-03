Tesla lidera ventas de carros eléctricos en Colombia con crecimiento récord

El mercado de carros eléctricos en Colombia supera las 44.000 unidades. Tesla Model Y es el más vendido, impulsando un crecimiento del 120% en octubre.

Colombia ha acelerado significativamente la transición hacia la movilidad sostenible, consolidándose como un mercado emergente para los vehículos de cero emisiones. Según los últimos datos publicados por el sector automotor, el país ha superado la marca de las cuarenta y cuatro mil unidades vendidas. Esta expansión refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo y en las políticas de incentivos que favorecen la electrificación del parque vehicular nacional. Los informes más recientes, elaborados por Fenalco y la Andi con cifras del Registro Único Nacional de Tránsito, evidencian un dinamismo sin precedentes en este segmento específico de la industria.

Crecimiento exponencial en el mercado automotriz

El mes de octubre fue particularmente destacado para la industria, ya que se registraron cuatro mil seiscientos tres carros eléctricos nuevos. Este número representa un aumento impresionante de ciento veinte punto dos por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando un punto de inflexión en la adopción masiva de esta tecnología. La velocidad con la que este segmento crece indica que la barrera de entrada para el consumidor colombiano se ha reducido considerablemente. Los analistas del sector señalan que esta tendencia no es aislada, sino parte de una estrategia global que Colombia está adoptando con rapidez y eficacia. La infraestructura de carga y la disponibilidad de modelos han jugado un papel crucial en esta aceleración.

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Tesla domina las preferencias del consumidor

En medio de esta competencia feroz, Tesla se ha posicionado claramente como la marca líder, con su modelo Model Y ocupando el primer lugar indiscutible. Durante el mes de octubre, este vehículo capturó la atención de miles de compradores, pero su éxito se extiende más allá de un solo mes. En el acumulado anual, el Model Y ha registrado quince mil doscientas sesenta y cinco matrículas, manteniendo su liderazgo absoluto frente a todas las líneas del mercado, incluidas las de combustión tradicional. Esta cifra destaca la preferencia del público colombiano por la tecnología de punta y la marca estadounidense. La capacidad de Tesla para ofrecer autonomía y rendimiento ha sido un factor decisivo en su dominio del mercado local, superando a competidores establecidos que ahora deben innovar rápidamente.

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La competencia se intensifica con marcas alternativas

Aunque Tesla lidera la carrera, el mercado muestra una diversidad creciente gracias a la entrada de múltiples fabricantes. Los datos revelan que otros modelos han logrado consolidarse entre los veinte eléctricos con más registros del país. El MG S5 ha sido un competidor fuerte, acumulando mil cuatrocientas setenta y cinco unidades en el período analizado. Le sigue de cerca el GAC Aion, con mil ciento noventa y cinco matrículas, demostrando la aceptación de marcas asiáticas en el mercado colombiano. El Chevrolet Spark también mantiene una presencia relevante con novecientas veintinueve unidades, ofreciendo una opción accesible para segmentos de entrada. Por su parte, el BYD Yuan Plus ha registrado novecientas dieciséis unidades, reforzando la posición de la marca china en la región.

Expansión de modelos y participación de mercado

El análisis detallado de las ventas permite observar cómo otros modelos han logrado entrar en la lista de los más vendidos, lo que indica una maduración del mercado. El MG 4 ha logrado sessenta y ocho matrículas, mientras que el Chery E5 ha registrado seiscientos sesenta y cuatro unidades. El Geely EX2 ha alcanzado quinientas quince ventas, y el BYD Dolphin ha obtenido quinientas diez matrículas. El BYD Sealion completa el grupo de destacados con quinientas cinco unidades. Estos números no solo muestran la variedad de opciones disponibles, sino también la capacidad de los consumidores para elegir entre diferentes niveles de precio y características. La participación de mercado, que antes estaba dominada casi exclusivamente por una marca, ahora está distribuida entre varios actores, lo que sugiere una competencia más saludable y innovadora. Este dinamismo beneficia al consumidor final, quien dispone de un catálogo más amplio para satisfacer sus necesidades de movilidad eléctrica.