Investigadores de Israel presentan un análisis sanguíneo que identifica cáncer de mama temprano con 95 % precisión y predice recaídas con 81 % efectividad.

Investigadores del Instituto Weizmann y la Universidad Hebrea de Jerusalén, en colaboración con el Centro Médico Kaplan de Rehovot, han desarrollado un análisis de sangre experimental capaz de detectar el cáncer de mama en etapas tempranas con un 95 % de precisión. Este avance científico, publicado recientemente en la revista Nature, supera las limitaciones actuales de las pruebas diagnósticas tradicionales al no verse afectado por la densidad del tejido mamario de las pacientes.

Resultados estadísticos del estudio clínico

El método experimental no solo logra identificar la presencia de la enfermedad en fases iniciales, sino que también predice con un 81 % de precisión qué pacientes tienen mayor riesgo de que la patología reaparezca después de finalizar el tratamiento oncológico. La prueba demuestra un rendimiento diagnóstico sólido y uniforme, funcionando igual de bien en distintos tipos de cáncer de mama y en mujeres con diferente densidad mamaria, lo que elimina una de las mayores desventajas de la mamografía convencional.

Also read 'Ser amigos de Israel no implica ser enemigos de Palestina': canciller Omar Bula

Desciframiento de firmas epigenéticas tumorales

El equipo de científicos logró descifrar las firmas epigenéticas que distinguen a los tumores de mama e identificó dentro de ellos una población de células particularmente agresivas. Aunque los tumores de mama ya se clasifican y tratan según sus patrones de expresión genética, sus marcas epigenéticas no habían sido mapeadas por completo hasta este momento. Estas marcas actúan como señales que le indican a la célula qué instrucciones seguir y con qué frecuencia, y en las células cancerosas pueden fallar tanto las recetas genéticas como las instrucciones para usarlas.

Metodología y recolección de muestras biológicas

La doctora Noa Furth, integrante del equipo investigador, explicó que se reclutó a doce mujeres que tenían programada la extirpación quirúrgica de sus tumores para obtener muestras críticas. Los médicos avisaban cuando comenzaba cada cirugía, permitiendo a la científica llevar rápidamente la muestra de tejido desde el hospital hasta el laboratorio sobre hielo. El análisis comenzaba ese mismo día para aprovechar la corta ventana de oportunidad antes de que las marcas epigenéticas comenzaran a deteriorarse tras la extirpación.

Advertisement

Tecnología de nucleosomas e inteligencia artificial

Para detectar estas firmas en la sangre, los investigadores utilizaron una tecnología basada en microscopía de molécula única y marcadores fluorescentes que reconocen decenas de marcas epigenéticas distintas. Cuando las células mueren, liberan al torrente sanguíneo nucleosomas, segmentos de ADN envueltos alrededor de proteínas, y las células cancerosas no son la excepción. Con esta tecnología se pueden mapear cambios en millones de nucleosomas, apoyándose en modelos de inteligencia artificial entrenados para distinguir entre pacientes con enfermedad y mujeres sanas.

Validación en la Clínica Mayo y proyecciones futuras

La validación del estudio utilizó muestras de pacientes que habían sido monitoreadas durante al menos cinco años en la Clínica Mayo de Florida, junto con muestras de control de 30 mujeres sanas. Los modelos alcanzaron el 95 % de precisión en la detección de cánceres de mama en etapas tempranas, donde el tumor medía como máximo dos centímetros. La profesora Efrat Shema destacó que las mamografías periódicas reducen el riesgo de morir por esta enfermedad, pero este nuevo análisis ofrece una alternativa precisa que salva vidas incluso cuando el tejido es denso.