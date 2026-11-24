Cien años después de su muerte, se hizo público el inventario de la herencia de Antoni Gaudí, confirmando que destinó todos sus bienes a la construcción de la Sagrada Familia.

El inventario de la herencia de Antoni Gaudí se ha hecho público recientemente, marcando el centenario de la muerte del célebre arquitecto catalán. El documento revela que la voluntad expresa del creador de la Sagrada Familia era destinar el cien por ciento de sus bienes materiales para financiar las obras de su obra maestra inacabada. Esta noticia surge exactamente un siglo después del fallecimiento del arquitecto, ocurrido en noviembre de 1926.

Origen histórico del documento notarial

El texto conservado en el Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona es una copia auténtica de 1926 del testamento original. El documento fue otorgado originalmente en Puigcerdà en el año 1911, pero fue destruido en 1936 durante el inicio de la Guerra Civil española. La copia disponible incorpora el certificado de últimas voluntades, un papel clave que fue firmado por Manuel Azaña cuando este era funcionario de Justicia.

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Manuel Azaña posteriormente se convertiría en presidente de la Segunda República Española una década más tarde. Según explicó el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, este tipo de documentos están sujetos a un secreto de protocolo. Este secreto legal solo cede ante intereses generales como investigaciones fiscales o judiciales, convirtiéndose en históricos y de consulta pública al cumplir un siglo de antigüedad.

Detalles de la distribución de bienes

La voluntad del arquitecto nombró como herederos de confianza a tres profesionales específicos bajo la ley sucesoria catalana. Fueron elegidos el reverendo Gil Parés i Vilasau, quien servía como presbítero y capellán custodio del templo; el doctor Pere Santaló i Castellví, médico y estrecho amigo personal de Gaudí; y Domènec Sugrañes i Gras, arquitecto y fiel discípulo que asumiría la dirección de los trabajos.

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Estos tres individuos declararon solemnemente ante el notario que el arquitecto ordenaba vender todos sus bienes. El monto obtenido debía destinarse exclusivamente a la financiación de la construcción de la Sagrada Familia. Este detalle refleja la austeridad y el desprendimiento material que definieron los últimos años de vida de Gaudí, priorizando su obra sobre su patrimonio personal.

Valoración económica de la herencia

El activo monetario disponible era mínimo, compuesto solo por dos cuentas bancarias con aproximadamente 3.000 pesetas. Esta cantidad equivale a unos 11.500 euros en valores actuales, según las estimaciones del Colegio Notarial de Cataluña. El único inmueble registrado en el inventario era la residencia ubicada en el Park Güell, en el antiguo municipio de Gracia, que los albaceas valoraron en 45.000 pesetas para efectos de venta.

Esta cifra inmobiliaria equivaldría a unos 150.000 euros hoy en día, lo que el Colegio Notarial describe como un patrimonio normal para la época. La relevancia de este inventario radica en la imposibilidad de consultar el testamento original debido al incendio en la notaría de Puigcerdà. Ahora, tras cumplir el requisito legal del centenario, el archivo es de acceso abierto para el estudio público.

Conservación de archivos vinculados

El archivo histórico no solo contiene el inventario de la herencia, sino también otros documentos significativos sobre la obra de Gaudí. Entre ellos destaca el acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Familia, firmada antes de que el arquitecto fuera nombrado oficialmente director. Estos registros ofrecen un contexto invaluable sobre la evolución de la basílica.

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La institución también custodia papeles más recientes que conectan el pasado con el presente de la construcción. Se conserva el documento firmado en junio de este año por el papa León XIV y el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella. Este registro actual deja constancia oficial de la finalización de la Torre de Jesús y detalla el estado actual de las obras, cerrando un ciclo histórico de cien años.