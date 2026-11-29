Daniel, un visitante de Medellín, relató cómo fue retenido durante una hora en el Éxito de La Castellana en Cartagena y cómo fue acusado de ser cómplice tras su liberación.

Daniel, un hombre de Medellín que trabajaba en Cartagena vendiendo repuestos para puentes grúa, vivió una hora de encierro en el centro comercial Éxito de La Castellana, en Cartagena, durante un secuestro que terminó en la madrugada con su salida esposado y rodeado de hombres armados. Según su propio relato, la escena se dio mientras desayunaba en la cafetería del gimnasio ubicado dentro del mismo centro comercial.

La liberación no cerró el episodio para Daniel. Tras salir del lugar, fue señalado durante horas en redes sociales como uno de los secuestradores, y según su versión el propio presidente Abelardo De La Espriella lo quiso acusar solo por ser paisa. Daniel relató estos hechos en primera persona y los presentó como su versión de lo ocurrido.

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Cómo se desarrolló el secuestro en el Éxito de Cartagena

Daniel llegó a Cartagena un lunes y se hospedó en el hotel Estrella de David, ubicado a dos cuadras del Éxito. Después de trabajar en la tarde, fue al gimnasio del centro comercial, y al día siguiente cambió su rutina para entrenar en la mañana y desayunar antes de pasar la tarde en el mar.

Según su relato, después de entrenar pierna hasta las ocho de la mañana subió a la cafetería, que empezaba a abrir a esa hora. Mientras respondía un mensaje en uno de sus tres celulares, notó que la gente comenzaba a correr. Vio entonces a dos hombres vestidos completamente de negro entrar por las puertas principales del Éxito.

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Daniel contó que uno de ellos le ordenó tirarse al suelo, le quitó los celulares y le puso un pie en la cabeza. Después, los hombres avanzaron hacia el fondo del local, en dirección a lo que parecía una bodega, y Daniel permaneció boca abajo durante cerca de una hora.

La versión de Daniel y las acusaciones en redes

Daniel afirmó que, tras la bodega, uno de los hombres lo llevó caminando con él y dejó una bomba en las puertas del centro comercial. En ese recorrido, según su testimonio, el hombre le preguntó de dónde era, y al responder que era de Medellín, del barrio Robledo, el hombre le dijo que le caían bien los paisas porque tenía familia en esa ciudad.

En su relato, Daniel aseguró que el hombre le dijo que llevaba cinco años planeando el robo y que todo iba a estar bien. Lo dejó sentado en una silla, junto a una reja detrás del Dollarcity, y se alejó. Daniel explicó que fue en ese momento, ya solo, cuando sintió nervios y lloró, mientras pensaba en su mamá y en los grados de su hermana, que serían al día siguiente.

Frente a las acusaciones que recibió, Daniel respondió que no era ningún criminal. Su versión contrasta con la de las redes sociales, donde, según relata, su detención fue interpretada como una señal de culpabilidad antes de que se conocieran sus explicaciones.

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Impacto del caso y lo que se conoce hasta ahora

El caso del Éxito de La Castellana quedó dentro de una cobertura mayor sobre el secuestro en Cartagena. Medios locales han reportado testimonios sobre peleas entre los delincuentes y la posible participación de un cuarto implicado, información que aparece como parte de la cobertura del hecho.

Para Daniel, el episodio dejó una huella personal y profesional, porque viajaba por trabajo para visitar empresas y cerrar proyectos de fin de año. Su relato también expone cómo la presunción de culpa puede recaer sobre una víctima en las horas posteriores a un secuestro, mientras las autoridades avanzan en sus investigaciones sobre los responsables.