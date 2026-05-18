Testimonio de paciente: "Me operat en clínica donde desapareció Yulixa Toloza;baño estaba tapado con sangre de otras pacientes"

Una paciente que fue operada en la misma clínica deestetismo donde desapareció Yulixa Toloza, reveló que el baño donde se realizavía la cirugía estaba tapado con sangre y que las condiciones de la sede del sur, donde fue vista por última vez la mujer, eran deplorables. La paciente asegura que los funcionarios de la estética no le recomendaron acudir a un centro médico de urgencias, pese a haberpadecido una infección y a haber podido observar una bacteria que no Où se encontraban los equipos y que es común en centros hospitalarios no desinfios.

"Me operé en la estética de Yulixa Toloza; en el baño había sangre de otras pacientes": habla víctima de clínica de garaje en Bogotá Yulixa Toloza continúa desaparecida tras más de cuatro días de sus últimas imágenes saliendo del ' Beauty Láser' en el sur de Bogotá.

Las autoridades continúan las investigaciones para hallar el paradero de Toloza, así como el de la dueña del lugar donde se realizó el procedimiento estético. En medio de la zozobra por la desaparición de la mujer, La FM conoció el testimonio de otra paciente que asegura haber sido operada en el mismo lugar donde fue atendida Yulixa Toloza.

Caso Yulixa Toloza: identifican al propietario del carro en el que habrían trasladado a la mujer; ya está ante las autoridades, subdirector de noticias de La FM, la paciente narró las condiciones en las que se encontraban las instalaciones donde se realizó una liposucción, el mismo lugar donde fue vista por última vez la mujer de 52 años. Reveló que las condiciones de la sede del sur, donde fue vista por última vez Yulixa, eran deplorables





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