Carlos Tevez reunirá a estrellas en La Bombonera el 20 de diciembre. Lionel Messi confirma asistencia. Cristiano Ronaldo enfrenta dilema con Al-Nassr.

El estadio La Bombonera en Buenos Aires, Argentina, será el escenario de un evento histórico programado para el 20 de diciembre. El exdelantero argentino Carlos Tevez está organizando su partido de despedida profesional con la esperanza de unir en una misma cancha a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Esta iniciativa busca cerrar una carrera que abarca más de dos décadas de fútbol de alto nivel en clubes europeos y sudamericanos.

La confirmación oficial de la participación de Lionel Messi, campeón del mundo con Qatar 2022, ha sido anunciada por el propio Tevez. Este acto marcará el regreso del astro argentino a un estadio en su país natal después de su última aparición internacional el 6 de octubre, cuando la Selección Argentina venció 3-0 a Benín en el Monumental. La asistencia de Messi es el primer paso firme hacia la materialización de este encuentro único.

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La incógnita de Cristiano Ronaldo y Al-Nassr

La presencia de Cristiano Ronaldo en el homenaje pendiente de confirmación depende de un conflicto de calendario con su club, Al-Nassr. El mismo día 20 de diciembre, el equipo saudí enfrenta una semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita contra Al-Kholood. Esta coincidencia deportiva representa el principal obstáculo logístico para que el futbolista portugués viaje a Buenos Aires y participe del evento.

Si Ronaldo acepta la invitación, se producirá la primera vez en sus carreras que ambos futbolistas compitan como compañeros. También existe la posibilidad de que actúen como rivales directos, según la estrategia de formación que se defina para el partido. Cualquier escenario generaría un momento sin precedentes para ver a estas dos figuras compartiendo la cancha más de una década después de iniciar su rivalidad global.

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Invitados internacionales y el contexto del homenaje

Además de los dos máximos referentes, el evento contará con la presencia de figuras reconocidas a nivel mundial. El portero italiano Gianluigi Buffon, el defensa inglés Rio Ferdinand, Sergio Agüero, Martín Palermo, Leandro Paredes y Juan Román Riquelme están confirmados como participantes. Esta diversidad de invitados resalta el impacto internacional de la carrera de Carlos Tevez.

Tevez compartió vestuario con Messi en la Selección Argentina durante los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Su vínculo con Cristiano Ronaldo se remonta al Manchester United entre 2007 y 2009, etapa en la que ambos conquistaron títulos importantes, incluyendo la Champions League de 2008. Esta historia común es el eje central de la invitación lanzada por el exdelantero.

Impacto en el calendario futbolístico y futuro

La organización del partido requiere considerar la disponibilidad de los jugadores en medio de sus compromisos profesionales. Para Messi, después de este evento, la siguiente cita en Buenos Aires estará fijada para el 19 de enero de 2027. En esa fecha, su club Inter Miami enfrentará a River Plate en un amistoso de pretemporada en el estadio Monumental.

El cierre de la etapa como jugador activo de Tevez, quien tiene 42 años, se realizó en junio de 2022. Su trayectoria incluyó pasos por Boca Juniors, Manchester United, Manchester City, Juventus y Corinthians. Actualmente, dirige equipos como Independiente y Rosario Central, buscando consolidar su nueva faceta en el banquillo.