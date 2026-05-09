The Batman: Part II hits the streets of Londres as Harry Shum Jr. confirms casting for Batman villain

The wait for 'The Batman: Part II' is nearly over. London is about to be the dark playground for one of the most highly anticipated comic book movies. The series, directed by Matt Reeves, is back after a delay of two years to entertain the climax of the Dark Knight saga. This sequel brings back Robert Pattinson as an intense Bruce Wayne and features Andy Serkis reprising his role as Alfred Pennyworth.

La capital británica se transforma paulatinamente en la sombría 'Ciudad Gótica'. Tras una serie de ajustes en el calendario cinematográfico de Warner Bros. , la producción de 'The Batman: Part II' ha comenzado en Londres, al retorno de Robert Pattinson al papel de Bruce Wayne.

Algunos nombres sugeridos para personajes clave son Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Charles Dance y Barry Keoghan. No hay confirmación oficial, si no se trata de rumores. James Gordon y El Pingüino también están en negociaciones, y otros nombres como Robert De Niro, Brad Pitt y Stellan Skarsgård circulan en la prensa especializada, aunque su involucramiento sigue siendo especulativo.

La visión de Matt Reeves intenta quebrar la fórmula del éxito de 2022, y en declaraciones recogidas por GQ, Robert Pattinson anticipó que el enfoque de la secuela sería muy diferente al de la entrega anterior. Después de un retraso de dos años, la producción logró un nivel de sofisticación mayor con un argumento más profundo y una Gotham real y peligrosa gracias a las localizaciones londinenses





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