The Mandalorian and Grogu lidera la taquilla global pero marca mínimo histórico para Star Wars

La nueva película de Star Wars, 'The Mandalorian and Grogu', debutó con 165 millones de dólares a nivel mundial, encabezando la cartelera pero registrando el arranque más bajo de la saga, por debajo de 'Han Solo'. El filme, dirigido por Jon Favreau y protagonizado por Pedro Pascal, sigue al cazarrecompensas Din Djarin y Grogu en una misión para la Nueva República. Mientras, el cine de terror y producciones consolidadas completan el podio de la taquilla.

La película 'The Mandalorian and Grogu' del universo de ' Star Wars ' recaudó 165 millones de dólares a nivel global en su estreno, liderando los cines pero marcando un mínimo histórico para la saga.

Esto se produce tras siete años de ausencia de la franquicia en las salas de cine desde el lanzamiento de 'Star Wars: The Rise of Skywalker'. El filme se posicionó en el primer puesto de la taquilla global durante el fin de semana largo por la festividad del 'Memorial Day'. A pesar de encabezar la cartelera, las cifras han generado preocupación entre los analistas de la industria.

El arranque de la cinta dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal quedó incluso por debajo de 'Han Solo: Una historia de Star Wars', considerada hasta ahora el título menos exitoso a nivel comercial de toda la saga. La trama sigue al cazarrecompensas Din Djarin y su huérfano Grogu trabajando para la Nueva República para dar caza a los señores de la guerra imperiales.

Tras una misión exitosa, el comandante de la Nueva República, Ward, le encarga a Djarin encontrar al misterioso señor de la guerra Coin. Expertos señalan que la relación entre Din Djarin y Grogu sostiene prácticamente toda la película, mezclando aventura, humor, criaturas, planetas nuevos y la sensación de western espacial que hizo especial a la serie. Un crítico de cine comentó: 'Tal vez The Mandalorian & Grogu no sea la salvación definitiva de Star Wars.

Pero sí es un recordatorio de por qué millones de personas se enamoraron de esta galaxia en primer lugar'. En el podio de la taquilla mundial, la cinta de terror dirigida por Curry Barker se quedó con el segundo lugar, sumando 28,2 millones de dólares en Norteamérica durante el puente. El largometraje biográfico mantuvo el tercer puesto, sumando 25,6 millones de dólares en el mercado norteamericano.

La secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway se ubicó en la cuarta posición con 16,5 millones de dólares recaudados en Norteamérica. Otra producción sumó 12,4 millones de dólares en la taquilla norteamericana, alcanzando un total global de 85 millones de dólares





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Star Wars The Mandalorian And Grogu Taquilla Pedro Pascal Jon Favreau Cine Estreno Han Solo Curry Barker Meryl Streep Anne Hathaway

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Defensores de la Patria denuncia amenaza intimidatoria contra líder en Valle del CaucaLa campaña presidencial de Abelardo De La Espriella denunció públicamente una presunta amenaza dirigida contra el concejal de Yumbo y coordinador territorial del movimiento, Johnnathan Alvear. Según lo informado por la campaña, el hecho habría consistido en el envío de una corona fúnebre acompañada de un elemento de tipo balístico y un mensaje intimidante, situación que fue calificada por el equipo político como una amenaza directa contra la vida, la integridad y el ejercicio de la actividad política del funcionario.

Read more »

Israel dio de baja a líder militar de Hamás que coordinó ataques del 7 de octubreEl bombardeo israelí, registrado en el barrio Rimal en Gaza, dejó tres personas muertas entre las que se incluye a Muhammad Odeh.

Read more »

La CIDH estudiará posible responsabilidad del Estado tras asesinato de líder social en AntioquiaSu muerte ocurrió el pasado 25 de marzo de 2025 en la vereda El Jabón, zona rural del municipio de Vegachí, en el nordeste antioqueño.

Read more »

Einer Rubio protagonista etapa 17 del Giro de Italia, Jonas Vingegaard continúa líderEl colombiano Einer Rubio fue quinto en la etapa 17 del Giro de Italia. El danés Michael Valgren ganó.

Read more »