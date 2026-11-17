Thomas Frank asume la dirección del Crystal Palace para liderar la lucha por la permanencia en la Premier League y la Europa League, sucediendo a Pierre Sage.

El Crystal Palace ha confirmado el nombramiento oficial de Thomas Frank como su nuevo director técnico este lunes, marcando un punto de inflexión en la temporada del club. El estratega danés llega con el mandato explícito de extraer al equipo de la última posición de la tabla de la Premier League, una situación de crisis que requiere una intervención inmediata y decisiva.

Thomas Frank reemplaza a Pierre Sage

Thomas Frank sucede oficialmente al entrenador francés Pierre Sage, quien fue destituido la semana pasada tras dirigir al equipo durante 16 partidos. La directiva decidió cortar la etapa de Sage para intentar salvar la trayectoria del club en la máxima categoría del fútbol inglés, buscando un cambio de rumbo urgente que evite el descenso.

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La partida de Pierre Sage cierra un capítulo que no logró consolidarse plenamente, a pesar de los esfuerzos por mantener la estabilidad. Ahora, todo el peso recae sobre los hombros de Thomas Frank, quien asume la responsabilidad de gestionar una plantilla que necesita puntos vitales para salir de la zona roja.

Trayectoria exitosa en Brentford y Tottenham

Thomas Frank, de 53 años de edad, firmó un contrato por dos años y medio con el club de Selhurst Park. Su llegada se basa en su historial comprobado de éxito, especialmente durante los siete años que dirigió al Brentford, donde llevó a las Abejas a la Premier League por primera vez en 74 años en 2021.

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Tras consolidar al Brentford en la élite del fútbol inglés, su trabajo en el oeste de Londres le valió un fichaje de alto perfil por el Tottenham en junio de 2025. Sin embargo, su etapa en White Hart Lane fue breve, durando únicamente ocho meses antes de que la dirección deportiva decidiera separarse. Esta experiencia reciente aporta contexto a su capacidad de adaptación y gestión de plantillas de gran envergadura.

En un comunicado oficial, Frank expresó su entusiasmo por asumir el cargo, declarando: "Es un honor estar aquí y estar al frente de este fantástico club de fútbol. Tengo muchísimas ganas de empezar". Sus palabras reflejan la determinación del técnico danés para imponer su filosofía desde el primer día de entrenamiento.

Jefferson Lerma y la filosofía táctica

Una de las figuras clave en el esquema táctico de Thomas Frank podría ser Jefferson Lerma. A sus 34 años de edad, el centrocampista colombiano sigue siendo una pieza recurrente en la Premier League, donde ostenta el récord de mayor número de presencias entre los jugadores colombianos en la competición.

Aunque la importancia de Lerma en el equipo ha disminuido gradualmente con el paso del tiempo, su liderazgo y experiencia siguen siendo fundamentales para ganarse un puesto en el vestuario como uno de los líderes naturales. La filosofía de Frank valora jugadores fuertes, atléticos y con agresividad al jugar, características que coinciden con el perfil físico del colombiano.

Esta afinidad entre el estilo de juego preferido por el nuevo técnico y las cualidades de Lerma podría traducirse en un mayor protagonismo del jugador chocoano en la táctica inicial. La agresividad controlada y la solidez física que Frank exigía en su etapa en el Brentford parecen alinearse perfectamente con las necesidades defensivas y de transición del Palace.

Reto en la Premier League y la Europa League

La situación del Crystal Palace es crítica en múltiples frentes. Además de ocupar el último lugar en la Premier League, el equipo enfrenta una difícil misión en la Europa League. Actualmente, el club ocupa el puesto 21º en la tabla de la Europa League, la cual está compuesta por 36 equipos en su fase de liga.

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Quedan únicamente cuatro partidos por jugar en esta fase de la competición europea, lo que deja muy poco margen para el error. El equipo necesita sumar puntos en estos encuentros para intentar clasificarse a las rondas siguientes y evitar quedar en posiciones que no otorguen plaza directa a torneos mayores.

La gestión de este bloque final de la temporada requiere un equilibrio delicado entre la lucha por no descender en Inglaterra y la aspiración de progresar en Europa. La experiencia de Thomas Frank en la gestión de equipos con ambiciones claras será testeada inmediatamente ante estos desafíos simultáneos.

El legado de Oliver Glasner y la nueva era

La llegada de Thomas Frank ocurre en un momento de transición tras el periodo más exitoso en la historia reciente del club bajo la dirección de Oliver Glasner. El técnico alemán dejó una marca imborrable, llevando al club del sur de Londres a su primer gran título al vencer al Manchester City para ganar la FA Cup en 2025.

Además de la conquista de la FA Cup, Glasner también conquistó la UEFA Conference League la pasada temporada. Este legado de éxitos crea un estándar muy alto que Thomas Frank deberá abordar. El nuevo entrenador no solo debe mejorar la posición en la liga, sino también mantener la competitividad europea que su predecesor instauró.

El desafío de Frank es doble: estabilizar el equipo en la Premier League y tratar de respetar, o superar, la calidad de juego mostrada en competiciones europeas. La presión sobre el técnico danés es inmediata, ya que los resultados deben reflejarse en los próximos partidos para validar la apuesta de la directiva y calmar los ánimos de una afición exigente.