Thomas Markle enfrenta dos cargos federales por posesión de material de abuso sexual infantil. El padre de Meghan Markle permanece detenido en Florida tras su arresto en noviembre.

El gran jurado federal de Estados Unidos acusó formalmente a Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, de dos cargos graves por posesión de material de abuso sexual infantil, según informó la Fiscalía del Distrito Central de California. La acusación federal especifica que estos cargos se relacionan directamente con la posesión ilegal de negativos fotográficos de 35 mm en fechas concretas.

Detalles Específicos de la Acusación y Fechas Clave

Los documentos legales presentados por la oficina del Fiscal Federal detallan que Thomas Markle poseía los negativos los días 30 de octubre y 4 de noviembre. Se afirma en el acta que él poseyó esos elementos a sabiendas de que se trataba de material de abuso sexual infantil y que dichos negativos habían sido enviados o transportados a través de los canales del comercio interestatal o extranjero durante esos periodos. Esta especificidad temporal es crucial para establecer el marco temporal de los delitos imputados en el expediente judicial federal.

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Markle, de 82 años, fue detenido el 6 de noviembre pasado en la ciudad de Lakeland, Florida, donde tiene su residencia habitual. Desde su arresto, el acusado permanece bajo custodia y se espera que comparezca ante el tribunal federal de Los Ángeles en las próximas semanas para enfrentar estas acusaciones formales. La pena máxima que podría imponerse es de 20 años de prisión federal por cada uno de los cargos, lo que subraya la gravedad de los hechos denunciados por la autoridad competente.

Antecedentes Internacionales y Competencia Mental

La investigación se originó parcialmente en Asia, donde Markle vivió en la ciudad de Cebú hasta el mes de mayo antes de regresar a Estados Unidos tras sufrir varios derrames cerebrales. La Policía Nacional de Filipinas abrió una investigación formal el mes pasado, después de que Thomas Markle Jr., hijo del acusado, entregara pertenencias del padre a las autoridades locales. Entre los bienes incautados figuran diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían presuntamente material de abuso sexual infantil.

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El 19 de noviembre, Thomas Markle fue declarado mentalmente competente durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Tampa. Este paso procesal es esencial para garantizar que el acusado puede comprender los procedimientos legales y asistir en su propia defensa. Las autoridades judiciales han reiterado que, a pesar de la acusación, todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal de justicia competente mediante el debido proceso legal establecido.

Reacciones Familiares y Negaciones Previas

La familia real británica y los medios de comunicación han seguido de cerca estos desarrollos legales. Meghan Markle declaró en un comunicado emitido el 23 de octubre que conoció en 2018 una carta enviada a la Policía de Londres con graves acusaciones contra su padre. Esta revelación previa puso el foco sobre posibles conflictos legales familiares que ahora han escalado a la jurisdicción federal estadounidense. Las autoridades han confirmado que los cargos actuales son independientes de los incidentes previos reportados en otros países.

Thomas Markle ha negado rotundamente todas las acusaciones que se le imputan, calificándolas de "mentiras enfermas" en declaraciones anteriores. A pesar de sus negaciones, el sistema judicial estadounidense continúa con su proceso. La comparación con el tribunal federal de Los Ángeles marcará el inicio de una fase crucial en este caso que involucra a una figura pública globalmente reconocida y sus implicaciones legales transnacionales.