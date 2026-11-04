Thomas Mejía lidera la Vuelta de la Juventud tras ganar etapa inaugural

El ciclista antioqueño Thomas Mejía se impone en la primera etapa de la Vuelta de la Juventud, mientras Diana Peñuela lidera el Tour Femenino en Roldanillo.

El ciclista antioqueño Thomas Mejía, miembro del equipo Orgullo Paisa, asumió ayer el liderazgo de la Vuelta de la Juventud al imponerse en la etapa inaugural. La prueba inaugural consistió en un recorrido de 117,1 kilómetros que conectó las ciudades de Cartago y Roldanillo, ubicadas en el departamento del Valle del Cauca. Este triunfo consolidó a Mejía como el primer líder oficial de la competencia juvenil más importante del país.

Victoria por esprint en la etapa inaugural

En una definición marcada por la potencia y la velocidad pura, Thomas Mejía cruzó la línea de meta con un tiempo registrado de 2 horas, 30 minutos y 5 segundos. Su victoria le permitió superar a sus principales rivales directos en el sprint final. Jairo Alonso Valencia y Simón Loaiza, ambos corredores del equipo Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, completaron el podio ocupando respectivamente el segundo y tercer puesto en esta jornada inaugural.

Also read Emanuel Otálvaro clasificó a los cuartos de final de los Juegos de la Juventud 2026

Competencia juvenil reúne a 204 ciclistas

La Vuelta de la Juventud se posiciona como una de las vitrinas más relevantes para identificar y promover a las futuras estrellas del ciclismo colombiano. En esta edición participan un total de 204 corredores con edades comprendidas entre los 17 y 18 años. Estos jóvenes atletas representan a 38 equipos diferentes, demostrando la amplia base competitiva que caracteriza a este evento deportivo nacional.

Diana Peñuela domina el Tour Femenino

Paralelamente al desarrollo de la carrera masculina, el Tour Femenino también disputa su primera etapa en territorio vallecaucano. La ciclista caldense Diana Peñuela, integrante del Team Sistecrédito, se adjudicó la victoria en esta jornada inaugural. Al igual que en la categoría masculina, la ruta femenina tuvo una distancia idéntica de 117,1 kilómetros con llegada en Roldanillo.

Advertisement

Diana Peñuela completó el recorrido en un tiempo de 3 horas, 1 minuto y 43 segundos. Kimberly Escobar, representante de la Liga del Valle, finalizó segunda en la etapa. Sin embargo, gracias a los segundos de bonificación obtenidos en un esprint especial intermedio, Escobar asumió el liderato de la clasificación general. Peñuela ocupa el segundo lugar, separada apenas un segundo de la líder, mientras que Camila Valbuena de Bogotá cierra el top tres con siete segundos de diferencia.

Segunda etapa será contrarreloj individual

El calendario de competiciones avanza hacia una jornada técnica clave. Este jueves se disputará la segunda fracción tanto de la Vuelta de la Juventud como del Tour Femenino. Se trata de una contrarreloj individual con una extensión de 15,8 kilómetros. La prueba tendrá salida y llegada en Roldanillo, con un trayecto que incluye el paso por Zarzal, poniendo a prueba la resistencia y la capacidad de esfuerzo continuo de todos los participantes.