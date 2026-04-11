Ticketmaster Colombia Emite Pronunciamiento Tras Caos en Preventa de BTS en Bogotá: Boletos Nominativos y Advertencias Contra la Reventa Especulativa

Tras las fallas y críticas por la preventa de boletos para los conciertos de BTS en Bogotá, Ticketmaster Colombia responde con medidas para combatir la reventa especulativa y proteger a los fans. Se implementarán boletos nominativos y restricciones en la transferencia.

Ante el torbellino generado por la preventa de boletos para los conciertos de BTS World Tour 2026–2027 en Bogotá, Ticketmaster Colombia emitió un comunicado oficial para esclarecer el proceso de venta y alertar a los seguidores sobre los peligros de adquirir entradas en plataformas no autorizadas.

La compañía, encargada de la distribución de boletos, recibió fuertes críticas de la comunidad “Army” debido a fallos en la plataforma, extensas colas virtuales y la rápida aparición de entradas en sitios de reventa con precios exorbitantes, alcanzando hasta los 19 millones de pesos colombianos. Ticketmaster explicó, a través de declaraciones al medio Infobae, que el 90% del aforo total de las presentaciones se destinó a la preventa exclusiva para los miembros de la comunidad Army Membership, quienes debieron registrarse previamente en la plataforma WeVerse. La empresa detalló que este lote de boletos se agotó en un tiempo récord de tres horas, dejando únicamente un 10% del inventario para la venta general al público en general. En respuesta a la venta de entradas en sitios de reventa como Viagogo, donde se observaron precios especulativos que llegaban hasta los 19 millones de pesos, Ticketmaster advirtió sobre las “entradas especulativas” (spec listing), una práctica en la que revendedores ofrecen boletos que aún no poseen o que ni siquiera existen, con la esperanza de adquirirlos posteriormente. Para combatir estas prácticas desleales, Ticketmaster anunció medidas significativas. Cada entrada estará vinculada a la identidad del comprador, es decir, se implementarán boletos nominativos. Además, los tiquetes solo podrán ser transferidos hasta 30 días antes de la fecha del evento, con el objetivo de frenar el mercado secundario inmediato y especulativo. Asimismo, se restringió la compra a un máximo de cuatro entradas por usuario, con el fin de evitar el acaparamiento y garantizar una distribución más justa. La compañía especificó que aproximadamente 300.000 fanáticos intentaron adquirir una entrada para los conciertos programados para el 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín. La presión sobre el sistema fue tan intensa que el número de personas en espera superó en 7.5 veces la cantidad de boletos disponibles, que era de aproximadamente 41.000 por noche. Para la organizadora del concierto de la banda de K-pop, la demanda fue calificada como “extraordinaria”, superando cualquier previsión inicial. La situación pone de manifiesto la enorme popularidad de BTS y la necesidad de implementar mecanismos más robustos para garantizar un proceso de venta justo y transparente, que proteja a los verdaderos fanáticos y evite la especulación en el mercado secundario. La compañía se compromete a seguir monitoreando la situación y a tomar medidas adicionales si es necesario, con el fin de asegurar que todos los seguidores de BTS tengan la oportunidad de disfrutar de sus conciertos en Bogotá. Es crucial que los fans estén alertas y eviten comprar entradas en sitios no autorizados, ya que podrían ser víctimas de estafas o de boletos falsificados





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