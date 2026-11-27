Tidal marca el inicio de la tolerancia cero con 29 millones de canciones de IA, mientras otras plataformas como Deezer y Spotify aplican filtros o etiquetas a este contenido.

La plataforma de streaming Tidal ha iniciado un proceso sin precedentes para eliminar 29 millones de canciones creadas íntegramente por inteligencia artificial de su catálogo, marcando un punto de inflexión en la industria de la música digital. Esta medida de tolerancia cero representa la primera decisión drástica de este tipo por parte de un gran servicio de streaming, diferenciándose claramente de competidores como Deezer, Spotify, YouTube Music y Apple Music, que optan por modelos de etiquetado o cuarentena algorítmica en lugar de la prohibición total.

Tidal elimina IA y fija fecha para la purga

Tidal implementará la eliminación masiva de este contenido a partir del miércoles 9 de diciembre, procesando aproximadamente 85.000 canciones generadas por IA cada día. La plataforma no solo borrará el catálogo existente, sino que también impedirá la publicación de nuevas pistas creadas completamente con herramientas de inteligencia artificial, reforzando su postura contra la saturación digital mediante un sistema de detección propio.

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Deezer utiliza filtros y etiquetas obligatorias

Deezer adopta un enfoque diferente al desplegar una herramienta de análisis acústico capaz de identificar con un 99,8 por ciento de precisión audio generado por modelos como Suno, Udio y Riffusion. Al detectar estas pistas, la plataforma añade etiquetas visibles para el oyente y excluye el contenido de las recomendaciones algorítmicas, además de no tenerlo en cuenta para el cálculo de regalías y permitir a los usuarios ocultar estas canciones en sus búsquedas.

El fraude amenaza 4.000 millones de euros en regalías

El impulso para estas políticas se debe a la masiva infiltración de AI Slop, contenido repetitivo y de baja calidad que deteriora la experiencia del usuario y facilita el fraude. Datos de Tidal revelan que el 43 por ciento de las canciones subidas en los últimos 90 días fueron creadas por IA, mientras que Deezer identificó que en julio de este año superaron el 50 por ciento de las nuevas subidas diarias, unas 90.000 canciones de IA al día.

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Deezer condena a prisión y Tidal desmonetiza IA

La gravedad del fraude se evidencia cuando hasta el 85 por ciento de las reproducciones de pistas con IA eran fraudulentas en 2025, resultando en condenas de prisión y multas millonarias, como la sanción a un músico por inflar reproducciones con bots para cobrar más de 10 millones de dólares. En respuesta, Tidal ya desmonetizaba este contenido desde hace meses, mientras que otras plataformas como Spotify y YouTube Music delegan la regulación a discográficas y creadores, combatiendo el spam y la suplantación de identidad sin vetar la tecnología.

CISAC advierte sobre el riesgo financiero para 2028

Un estudio realizado por CISAC y PMP Strategy advierte que casi el 25 por ciento de los ingresos de los creadores está en riesgo para el año 2028, lo que podría ascender a 4.000 millones de euros. Esta proyección subraya la urgencia de que las plataformas implementen medidas estrictas para proteger el valor del catálogo musical y evitar que la proliferación de inteligencia artificial diluya el reparto de ingresos entre los artistas reales.