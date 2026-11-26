La plataforma Tidal retirará 29 millones de pistas de inteligencia artificial el 9 de diciembre para proteger la experiencia musical y combatir el fraude masivo en streaming.

Tidal ha anunciado una medida drástica para limpiar su catálogo de música, eliminando por completo todo el contenido creado con inteligencia artificial (IA). Esta decisión, dirigida a proteger la integridad artística de la plataforma, implica la retirada masiva de 29 millones de canciones que se han acumulado en sus servidores. La fecha oficial para ejecutar esta eliminación total está fijada para el próximo 9 de diciembre, marcando un punto de inflexión en la industria del streaming.

Robert Anderson, el responsable de Tidal, confirmó esta iniciativa a través de la red social X, explicando que la medida se extiende a todas las pistas generadas por algoritmos. Esta acción sigue a pasos anteriores donde la plataforma etiquetó y desmonetizó este tipo de contenido, pero consideran que esas medidas no fueron suficientes. Los datos internos revelan que, en los últimos 90 días, el 34 por ciento de las canciones subidas a la plataforma fueron detectadas como generadas por IA, lo que evidencia la escala del problema que enfrentan.

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El impacto de esta decisión será cuantitativamente significativo, ya que se espera que la plataforma rechite entre 80.000 y 85.000 pistas por día durante el proceso de limpieza. Anderson afirma que esta acción resonará fuertemente tanto con los artistas humanos como con los oyentes, citando una estadística concreta: el 96 por ciento de todas las canciones generadas por IA reciben cero reproducciones. Esta falta de engagement justifica la eliminación agresiva como una manera de priorizar el contenido con valor real para la comunidad.

No es la única plataforma que actúa con firmeza frente a esta problemática. Deezer, otra importante rival en el mercado, ha implementado medidas similares pero con un enfoque diferente. Utiliza su propia herramienta de detección para etiquetar el contenido de IA y excluirlo de sus recomendaciones algorítmicas y editoriales. El objetivo de Deezer es aumentar la transparencia y minimizar el fraude, además de ofrecer a los usuarios la posibilidad de eliminar activamente estas canciones de su experiencia de streaming y de los resultados de búsqueda.

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El contexto de esta lucha es parte de una tendencia más amplia en la industria, donde Spotify también prepara herramientas para crear remixes y versiones de canciones mediante IA, cobrando un precio de $15.000 al mes por este servicio avanzado. Sin embargo, mientras empresas como Spotify exploran nuevas fuentes de ingresos con tecnología de IA, Tidal opta por la exclusión total, diferenciándose por su postura ética sobre la autenticidad del arte musical.

La eliminación de finales de año marcará el inicio de una nueva etapa para Tidal, donde la meta es que a principios del próximo año no quede rastro de estas 29 millones de pistas en su sistema. Esta acción no solo afecta al catálogo disponible, sino que también redefine la relación entre la plataforma, los creadores y los consumidores. Al priorizar la calidad sobre la cantidad, Tidal intenta establecer un estándar de honestidad en un mercado cada vez más saturado por la producción automatizada de música.