El Tribunal Internacional del Derecho del Mar denegó la petición de Buenos Aires para frenar la extracción de crudo, reforzando la postura británica en el conflicto territorial.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) de Hamburgo rechazó este sábado las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno argentino para impedir la explotación de petróleo en aguas reclamadas por las islas Malvinas. Este dictamen marca un punto de inflexión en las tensas relaciones bilaterales y abre la vía legal para que continúen las actividades de perforación planeadas por las empresas Navitas y Rockhopper en el yacimiento Sea Lion. La decisión, que cuenta con el respaldo firme de Londres, niega la argumentación de Buenos Aires sobre la irreversibilidad de los daños si se permite el inicio de las operaciones.

Reacción oficial del Reino Unido ante el fallo

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, junto a la fiscal general, Ellie Reeves, emitieron un comunicado de satisfacción inmediato tras conocerse el veredicto. Ambos funcionarios declararon que la decisión del tribunal de Hamburgo respalda la sólida defensa jurídica y la estrategia diplomática del Reino Unido en esta disputa de larga data. Miliband y Reeves reiteraron que no existe duda alguna sobre la soberanía británica respecto a las islas Malvinas y sus derechos sobre las zonas marítimas circundantes. Además, enfatizaron que el fallo confirma el derecho a la libre determinación de los habitantes del territorio del Atlántico Sur.

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Los representantes británicos instaron explícitamente a Argentina a respetar la voluntad de los isleños para elegir su propio futuro político y económico. También solicitaron el cese inmediato de la presión económica que Buenos Aires ha impuesto contra las islas Falklands, argumentando que estos medidas no alteran la realidad jurídica del conflicto. La nota oficial subraya que el intento argentino por impedir que los residentes tomaran sus propias decisiones soberanas fracasó rotundamente ante la corte internacional.

Detalles del proyecto petrolero y las empresas involucradas

El yacimiento petrolífero Sea Lion se encuentra ubicado en aguas al noroeste de las islas Malvinas y es el foco principal de esta disputa legal. La explotación de este campo está a cargo de un consorcio formado por la empresa israelí Navitas, que detenta el sesenta y cinco por ciento de las acciones, y la compañía británica Rockhopper, con el treinta y cinco por ciento restante. Estas firmas han planificado iniciar las perforaciones en marzo de dos mil veintiocho, una fecha clave que el Gobierno argentino temía que constituyera un hecho consumado.

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El proyecto ha generado divisiones claras en la región. Mientras que los grupos ecologistas y el Gobierno argentino alertan sobre el devastador impacto medioambiental que la extracción de crudo tendría en un ecosistema de fauna muy rica, los residentes locales ven con buenos ojos la inversión. Para la economía de las islas del Atlántico Sur, que actualmente depende en gran medida de la pesca, la llegada de recursos derivados del petróleo se considera vital para diversificar sus ingresos y fortalecer la infraestructura local.

Posiciones de Argentina y antecedentes históricos del conflicto

La República Argentina, que reclama la soberanía de las islas desde mil ochocientos treinta y tres, optó por acudir al tribunal de Hamburgo con el argumento de que las perforaciones provocarían daños irreversibles. El presidente argentino, Javier Milei, calificó anteriormente de ilícitas las actividades de las petroleras y respondió con sanciones económicas a personas y firmas involucradas en la exploración. Desde la perspectiva argentina, permitir que comenzaran las operaciones en dos mil veintiocho habría consolidado una realidad geológica y económica difícil de revertir posteriormente.

La historia entre ambos países está marcada por tensiones intermitentes, culminando en un conflicto armado en mil novecientos ochenta y dos. Tras la ocupación por la fuerza el dos de abril de ese año, la guerra finalizó con la victoria británica el catorce de junio. La situación política local se cristalizó en marzo de dos mil trece, cuando los malvinenses celebraron un referéndum en el que el noventa y nueve punto ocho por ciento de los votantes se pronunció a favor de mantener el territorio bajo soberanía británica, sentando las bases para la actual posición diplomática de Londres.