Tiempo límite para pagar el impuesto vehicular en Bogotá

Los propietarios de carros y motocicletas en Bogotá tienen hasta este viernes 15 de mayo para pagar el impuesto vehicular con descuento del 10 por ciento. Además, hay un plazo sin descuento para el 24 de julio.

Los propietarios de 2 409 157 carros y motocicletas en Bogotá tienen hasta este viernes 15 de mayo para pagar el impuesto vehicular con descuento del 10 por ciento.

En detalle, 2 130 995 carros y 278 162 motos están obligados a pagar este tributo y contribuir al desarrollo de obras y proyectos para la ciudad. Por esta razón, la Secretaría Distrital de Hacienda recomendó a los contribuyentes aprovechar el descuento por pronto pago en esta última semana.

"Queremos invitar a quienes tienen matriculado su vehículo en Bogotá a pagar a tiempo y aprovechar el descuento disponible hasta el 15 de mayo. Cuando cumplimos con la ciudad, también ayudamos a que avance en obras, servicios y oportunidades para todos", dijo la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, quien recordó además que el plazo para pagar sin descuento es el 24 de julio.

Es importante anotar que, para este año, hay 90 607 vehículos híbridos y eléctricos que deben pagar su impuesto, pero que pueden acceder a beneficios tributarios. Estas gabelas aplicado para automotores matriculados en la capital entre 2021 y 2030 y consisten en un descuento en el impuesto durante los cinco años siguientes a la matrícula.

A los eléctricos particulares se les ofrece un 60 por ciento de descuento, mientras que los taxis eléctricos cuentan con un 70 por ciento de descuento, y los híbridos eléctricos, con un 40 por ciento. Los híbridos de gas no acceden a estos beneficios. En el caso de las motos, 278 162 están obligadas a pagar el impuesto. Y aunque 223 777 no deben pagar el vehicular, sí deben cancelar los derechos de semaforización.

Una novedad de este año es que los contribuyentes podrán diferir el pago en dos cuotas. Para hacerlo deben presentar la declaración inicial hasta el 12 de junio a través de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda y pagar la primera cuota antes del 3 de julio y la segunda antes del 4 de septiembre. El recaudo por el impuesto de vehículos alcanzó los 664 516 millones de pesos, con corte al 5 de mayo.

Esto representa el 38,5 por ciento de la meta de recaudo, que este año es de 1,7 billones de pesos. NICOLÁS DÍAZ MALPICA Redacción Bogot





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