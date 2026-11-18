Tiger Woods participará en diciembre de 2026 en Bahamas. El golfista estadounidense pone fin a su pausa de más de dos años en el torneo organizado por su familia en Albany.

Tiger Woods, la leyenda del golf estadounidense, oficializó su participación en el torneo Hero World Challenge que se celebrará entre el 3 y el 6 de diciembre de 2026 en la isla de Albany, Bahamas. Esta competencia no oficial marca el retorno del icono deportivo a las pistas de juego después de una ausencia superior a dos años, interrumpida por graves problemas de salud y un accidente de tráfico. Woods fue incluido este martes 17 de noviembre como invitado en la lista exclusiva de veinte jugadores que conformarán el campo del evento.

Detalles del Torneo y Lista de Participantes

El Hero World Challenge, fundado en el año 2000 por el propio Woods junto a su padre, Earl Woods, es un evento diseñado principalmente para recaudar fondos para la fundación benéfica TGR. La competición reunirá a un campo selecto donde destacarán figuras actuales del deporte, incluido el estadounidense Scottie Scheffler, quien ocupa actualmente el primer puesto del ranking mundial de golf. También estará presente Justin Thomas, descrito como el mejor amigo de Tiger en el circuito profesional. El evento tiene lugar en las instalaciones de Albany, una comunidad de golf de alto nivel en Bahamas que ha sido sede habitual de esta cita anual.

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Declaraciones y Estado Físico del Golfer

Tiger Woods compartió la noticia de su inclusión en la lista de participantes a través de su cuenta de Instagram este martes 17 de noviembre. Recientemente, el golfista afirmó en una entrevista con la emisora Sirius XM que se sentía "mejor" y que había estado "entrenando bastante". Con una sonrisa, declaró: "Voy a estar en el Hero World Challenge de todas formas, así que nos vemos allí". Esta confirmación sirve como la primera indicación clara de su recuperación física después de largos meses de rehabilitación. El ganador de quince títulos del Grand Slam cumplirá cincuenta y un años el próximo mes, lo que demuestra su persistencia en la alta competencia.

Historial de Accidentes y Problemas de Salud

El retorno de Woods está marcado por una serie de incidentes críticos que han afectado su carrera. Desde el Abierto Británico de julio de 2024, el golfista no había competido oficialmente debido a diversas lesiones. En marzo de 2024, estuvo involucrado en un accidente de tráfico cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida. Su vehículo impactó contra una camioneta con remolque y volcó, pero no hubo heridos en el siniestro. La investigación policial reveló que Woods portaba dos pastillas de hidrocodona, un potente analgésico opioide, y que dio negativo en una prueba de alcoholemia.

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A pesar de negarse inicialmente a realizar un análisis de orina para detectar drogas o medicamentos, el golfista llegó a un acuerdo legal donde se declaró culpable de varios cargos. Como consecuencia, su permiso de conducir fue revocado por un periodo de cinco años. Anteriormente, en el año 2021, Woods sufrió un accidente automovilístico más grave en California que estuvo cerca de requerir la amputación de su pierna derecha. Estas lesiones han lastrado repetidos intentos de regreso a la élite del deporte. Poco después del incidente de marzo de 2024, anunció una pausa del golf para recibir tratamiento en un centro de Suiza, comprometiéndose a volver en mejores condiciones físicas y mentales.

Impacto en el Circuitos y Próximos Compromisos

La participación de Tiger Woods en Bahamas tiene un impacto significativo en la atención mediática del golf mundial, especialmente con la presencia de Scottie Scheffler en el torneo. Si su regreso en el Hero World Challenge transcurre con normalidad, se espera que Woods participe entre el 17 y el 20 de diciembre en el PNC Championship. Este es un torneo familiar de exhibición en el que Woods ha competido en años anteriores junto a su hijo, Charlie Woods. Esta serie de eventos representa una oportunidad clave para que el golfista demuestre su capacidad de competencia tras sus prolongadas ausencias por lesiones y recuperación.