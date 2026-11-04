Tiko, perro de 11 años, busca hogar en Feria Velú Bogotá con Fundación Qué Buen Corazón

La Fundación Qué Buen Corazón traslada a Tiko, un perro de 11 años rescatado de un refugio, a la Feria Velú en Bogotá para encontrar familia definitiva.

La Fundación Qué Buen Corazón ha iniciado un traslado estratégico para Tiko, un perro de 11 años de edad, desde la costa caribeña hasta la capital colombiana. El objetivo central de esta operación es insertar al animal en el programa de adopción de la Feria Velú, un evento especializado que se celebrará entre el 6 y el 8 de noviembre de 2026. Esta iniciativa busca garantizar que el perro encuentre un entorno familiar estable y definitivo tras más de una década de residencia institucional.

Historia de vida en refugios desde cementerio

Tiko llegó a Bogotá el miércoles 4 de noviembre para comenzar esta nueva etapa, la cual marca un hito significativo en su trayectoria vital. Su historial indica que fue encontrado en estado cachorro dentro de un cementerio, lo que sugiere fuertemente que nació en ese lugar. Desde aquel momento, la Fundación Qué Buen Corazón, organización dedicada a mejorar las condiciones de vida de perros y gatos en condición de calle en Puerto Colombia y Barranquilla, asumió su custodia y cuidado permanente.

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A lo largo de los últimos 11 años, el perro ha recibido atención básica, protección y cariño por parte del personal y voluntarios de la fundación. Sin embargo, esta institución destaca que Tiko nunca ha experimentado la dinámica de crecer y vivir dentro de un hogar familiar. Los cuidadores expresan su convicción de que, a pesar de su larga estadía institucional, aún existe tiempo suficiente para que el animal conozca un estilo de vida diferente y se integre en una familia que le brinde afecto constante.

Logística de traslado y financiamiento colectivo

El movimiento de Tiko desde la región del Caribe hacia la capital requirió una planificación logística y financiera cuidadosa por parte de la organización. Para cubrir los costos específicos del viaje, la fundación estableció una meta inicial basada en el apoyo de cinco padrinos o madrinas. Cada uno de estos contribuyentes debía aportar la suma de $100.000 pesos colombianos para garantizar la viabilidad del traslado y el bienestar del animal durante el trayecto.

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Además de este financiamiento directo, la fundación ejecutó una campaña de sensibilización a través de sus redes sociales para ampliar la base de apoyo. La estrategia digital invitó a los usuarios interesados a ayudar en la iniciativa escribiendo la palabra "TIKO" en los comentarios o enviando mensajes directos. Este mecanismo permitió a los seguidores conocer los detalles específicos sobre cómo podían sumarse a la causa, facilitando así una participación más amplia y comunitaria en el esfuerzo por cambiar la vida del perro.

Presencia en Feria Velú y Hacienda San Rafael

La Fundación Qué Buen Corazón se posiciona como una de las tres entidades participantes que llevarán animales al espacio de adopción durante la Feria Velú. El evento, dedicado al bienestar animal, las mascotas y los emprendimientos familiares, se realizará en las instalaciones de la Hacienda San Rafael en Bogotá. Este escenario ofrece a Tiko la oportunidad de interactuar directamente con posibles familias adoptivas en un ambiente controlado y orientado a la integración responsable.

La organización ha expresado su gratitud hacia todas las personas que hicieron posible el traslado y apoyaron las distintas fases de la iniciativa. Tiko será el representante oficial de la fundación en este espacio de adopción, convirtiéndose en la cara visible de la búsqueda de un hogar permanente. El encuentro en la feria representa el momento crucial donde el perro podría conocer a las personas dispuestas a abrir las puertas de su hogar y brindarle la estabilidad que ha esperado durante 11 años.

Llamado a la adopción de perros adultos

La narrativa de Tiko sirve como un recordatorio importante sobre la necesidad de considerar la adopción de animales adultos y de edad avanzada. Muchas veces, estos perros pasan más tiempo en refugios esperando una segunda oportunidad en comparación con las crías. La historia de Tiko, que ha transcurrido íntegramente en un refugio a pesar de recibir cariño y protección, resalta la urgencia de que la sociedad reconozca el valor y la capacidad de amor de los animales que ya han superado la etapa cachorro.