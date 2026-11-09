TikTok bajo investigación por abuso sexual infantil detectado por Maldita.es

La Fundación Maldita.es denuncia la presencia de miles de perfiles y videos de abuso sexual infantil en TikTok. España exige respuestas y posibles sanciones a la plataforma por graves deficiencias en la moderación.

La plataforma de videos cortos TikTok enfrenta una grave crisis de reputación y legalidad tras la publicación de una investigación reveladora realizada por la Fundación Maldita.es. Este estudio, difundido recientemente, expone la existencia de una red masiva de contenido ilegal dedicada al abuso sexual infantil operando dentro de la red social. Los hallazgos incluyen más de 1.000 videos prohibidos y decenas de miles de cuentas comprometidas con la explotación de menores.

Alcance masivo de contenido ilegal en la plataforma

La fundación española sin fines de lucro documentó estos casos entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de 2026. En ese periodo, identificaron más de 48 millones de visualizaciones vinculadas a material de abuso sexual infantil. Los datos revelan la escala sin precedentes del problema, lo que sitúa a la compañía en el centro de un escrutinio internacional sin precedentes.

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Además de los videos, la investigación localizó más de 20.000 perfiles operativos de presuntos pedófilos. Más de 7.000 de estas cuentas están activas en idioma español. También se detectaron 780 cuentas diseñadas específicamente para captar compradores de ese material ilícito. Esta cifra demuestra la existencia de un mercado activo y organizado dentro del ecosistema de la aplicación.

Mecanismos del algoritmo y transmisión en vivo

Los investigadores de Maldita.es crearon cuentas de prueba para analizar cómo el algoritmo de TikTok reaccionaba ante interacciones con este contenido. El objetivo era medir la velocidad con que la plataforma recomendaba perfiles, videos y transmisiones vinculados. Los resultados indicaron que el buscador funciona como una herramienta sin filtros efectiva para los delincuentes.

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Dentro de las 91 emisiones en directo analizadas, se observó que usuarios pedían a menores que realizaran acciones específicas, en algunos casos de carácter sexual, a cambio de dinero. Los menores participaban en transmisiones en vivo desde 17 países distintos. Esta dinámica expone la vulnerabilidad directa de los niños ante la explotación en tiempo real.

Los investigadores llegaron a presenciar en directo la violación de un bebé durante su análisis. Este hecho extremo ilustra la gravedad de las deficiencias en los sistemas de detección y moderación. La compañía reconoce que los sistemas de recomendación juegan un papel crucial en la difusión masiva de este material dañino.

Posición oficial y respuesta de la empresa tecnológica

TikTok declaró que mantener la seguridad de su comunidad es su máxima prioridad. La empresa afirmó que el contenido sexualmente explícito con menores (CSAM) está categóricamente prohibido en sus términos de servicio. Además, sostienen que despliegan tecnologías de detección avanzadas para identificar y eliminar este contenido de forma contundente.

No obstante, las fuentes de TikTok señalaron que no disponer de los hallazgos publicados por Maldita.es obstaculiza la presentación de informes ante las fuerzas de seguridad españolas. La compañía indicó que sigue dando apoyo a las autoridades pertinentes en la investigación. Argumentaron que es vital una respuesta colectiva debido a la evolución constante de los métodos de evasión de los actores malintencionados.

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Impacto regulatorio y medidas inmediatas en España

Tras la publicación de la investigación, el Ministerio de Juventud e Infancia de España ordenó al Ministerio Fiscal actuar de inmediato. La Fiscalía General del Estado ha sido solicitada para investigar los presuntos casos de abuso sexual infantil detectados. Esta medida busca establecer una respuesta coordinada tanto a nivel nacional como europeo.

El Ministerio planteó la posibilidad de paralizar los servicios de TikTok en el país si se considera oportuno. Consideran que los hechos documentados por Maldita.es son de extrema gravedad. Estos hechos ponen de relieve graves deficiencias en los mecanismos de protección de la infancia en la plataforma.

La situación actual representa un punto de inflexión para la regulación de redes sociales. Las autoridades españolas están evaluando si los actos constituyen una vulneración de los derechos de la infancia. La presión para implementar cambios estructurales en la moderación de contenido será intensa en los próximos meses.