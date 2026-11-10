TikTok: Maldita.es detecta 100 nuevas publicaciones de abuso sexual infantil

Maldita.es detectó 100 nuevas publicaciones de abuso sexual infantil en TikTok y el Gobierno español pidió a la Fiscalía investigar la plataforma.

La fundación Maldita.es detectó este martes 10 de noviembre alrededor de 100 publicaciones nuevas de abuso sexual infantil en TikTok, en una búsqueda realizada durante apenas tres horas. El hallazgo se suma a una investigación publicada el lunes 9 de noviembre, en la que la organización ya había identificado más de 1.000 videos denunciados de ese tipo de contenido en la plataforma china, que cuenta con más de 1.990 millones de usuarios activos a nivel global.

Según Maldita.es, TikTok eliminó parte de los videos señalados y bloqueó dos términos de búsqueda que la investigación identificó como vía de acceso a ese material. Aun así, la fundación sostiene que el problema persiste un día después de la publicación de su trabajo, lo que agrava los cuestionamientos a los sistemas de seguridad de la red social.

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Cómo Maldita.es llegó al material en TikTok

Maldita.es afirma que encontró las 100 nuevas publicaciones sin usar herramientas especiales, únicamente con el buscador y el algoritmo de TikTok. La organización indicó que no hizo uso de 'ninguna herramienta secreta', ya que ambos sistemas la llevaron directamente a ese contenido.

La fundación informará de estos hallazgos a la Fiscalía junto con el resto de su investigación. Maldita.es señaló que el problema no se limita a un único caso, sino que se repite en distintas búsquedas dentro de la plataforma.

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En su investigación previa, Maldita.es detectó más de 1.000 videos de abuso sexual infantil que superan 48 millones de visualizaciones. También identificó más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

Además, la organización localizó 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil. Según el informe, también encontró 91 emisiones en directo de menores en 17 países, donde los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

Posiciones de TikTok, Maldita.es y el Gobierno

TikTok pidió a Maldita.es todos los detalles de su investigación para localizar y eliminar el material denunciado. La plataforma no ha desvinculado esa petición de la necesidad de retirar los contenidos señalados.

Maldita.es explicó que dos términos de búsqueda documentados ahora muestran una advertencia sobre contenido sexual de menores o no devuelven resultados desde este martes. Sin embargo, la fundación advirtió que el resto de los términos que usan los pederastas siguen mostrando resultados como antes, aunque ya habían sido reportados a la plataforma en avisos anteriores.

Según la investigación, el buscador y los algoritmos de recomendación de TikTok llevan a material explícito de abuso sexual infantil. El informe añade que, en sus directos, es común acosar a menores en sus casas y en sus colegios, y que las monedas y regalos de la plataforma convierten ese acoso en negocio, también para TikTok.

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El Ministerio de Juventud e Infancia solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue a la plataforma por una situación que describió como de 'extrema gravedad'. La petición se produce tras la publicación de la tercera investigación de Maldita.es, que habla de una supuesta 'inacción' de TikTok frente a este material.

Posible bloqueo de TikTok en España y próximos pasos

El Gobierno español abrió la puerta a bloquear TikTok en España tras el escándalo por los videos de abuso sexual infantil. La medida se enmarca en la respuesta institucional al caso, que ya involucra a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos.

El Gobierno pidió a la Agencia de Protección de Datos paralizar de forma excepcional los servicios de TikTok en España, petición que se conoció el martes 10 de noviembre. Ese mismo día, Maldita.es informó de las 100 nuevas publicaciones detectadas en su comunicado.

Como siguiente paso, la fundación trasladará a la Fiscalía el conjunto de su investigación, incluidas las nuevas publicaciones. Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia pidió que la Fiscalía General del Estado determine si corresponde investigar a TikTok.

Para los usuarios y las familias, el caso pone en duda la eficacia de los controles de TikTok sobre búsquedas, recomendaciones y transmisiones en directo. Maldita.es sostiene que los términos no restringidos siguen mostrando resultados, por lo que la plataforma deberá demostrar qué medidas adicionales aplicará en España y en el resto de países donde opera.