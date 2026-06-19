Tim Payne ficha por el Club Olimpia de Paraguay tras destacar en la Copa del Mundo con Nueva Zelanda

El lateral neozelandés Tim Payne, que juega la Copa del Mundo con su selección, se incorpora al Club Olimpia, el club más exitoso de Paraguay, en un fichaje sorpresa. Payne, de 28 años, anunció su decisión en redes sociales y suma experiencia a un equipo que ya está en octavos de la Copa Sudamericana.

El lateral neozelandés Tim Payne ha dado el salto internacional al fútbol sudamericano tras ser confirmado como nuevo jugador del Club Olimpia de Paraguay , una noticia que sorprendió al mercado de fichajes.

El club asunceno, el más glorioso y ganador del país, anunció su incorporación a través de su cuenta en la red social X, ratificando versiones que habían circulado en medios locales durante la semana. Olimpia, que cuenta con tres títulos de la Copa Libertadores en su palmarés, el último logrado en 2002, también comunicó la contratación del delantero argentino Braian Romero, en una doble movida que refuerza sus aspiraciones tanto en el torneo local como en competencias internacionales.

Payne, de 28 años, reaccionó de inmediato al anuncio y calificó su fichaje como "una gran decisión" para su familia y su carrera. En un video publicado en sus redes sociales con subtítulos en español, expresó: "Como futbolista, siempre quieres competir al más alto nivel, tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un gran desafío y no puedo esperar".

El defensor, que se encuentra en Qatar disputando la Copa del Mundo con la selección de Nueva Zelanda, había ganado millones de seguidores en redes sociales días antes del torneo tras participar en un reto viral impulsado por un influenciador. Su debut en la máxima cita del fútbol se produjo el lunes en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán, donde jugó 78 minutos como lateral derecho, cometió una falta y no tuvo intervenciones destacadas en áreas ofensivas o defensivas.

Aunque su participación en el Mundial no ha sido particularmente sobresaliente hasta ahora, su experiencia y proyección han generado expectativas entre los aficionados de Olimpia, que lo ven como un refuerzo de calidad para mejorar el rendimiento del equipo en la Copa Sudamericana, competencia en la que los paraguayos ya están clasificados a octavos de final y esperan por el ganador de la repesca entre el Vasco da Gama de Brasil y el Deportivo Independiente de Medellín de Colombia. Payne nació en Auckland en 1994 y comenzó su formación en el Auckland City antes de emigrar a Inglaterra, donde ingresó en las divisiones inferiores del Blackburn Rovers y llegó a debutar con el primer equipo.

Posteriormente pasó por el fútbol estadounidense y luego regresó a Oceanía, consolidándose como titular indiscutible en el Wellington Phoenix, el único club neozelandés que compite en la A-League australiana. Su versatilidad para jugar tanto como lateral derecho como central, sumada a su veteranía -debutó con la selección a los 18 años y hoy es uno de los futbolistas más experimentados del equipo nacional- lo convierten en un refuerzo interesante para Olimpia, que busca recuperar protagonismo continental.

Su llegada representa un puente entre el fútbol de Oceanía y el sudamericano, algo inusual en los últimos años, y podría abrir puertas para futuras transferencias en direcciones similares





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