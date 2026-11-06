Timbiriche denuncia revictimización de Sasha Sokol en serie de ViX

Seis exmiembros de Timbiriche critican la serie de ViX por tratar irresponsablemente el abuso de Sasha Sokol ante la Suprema Corte de Justicia.

Seis miembros fundacionales de la agrupación mexicana Timbiriche emitieron un comunicado conjunto rechazando la representación de su historia en la serie estrenada en la plataforma ViX. Los artistas, encabezados por Sasha Sokol, alegaron que la producción prioriza un episodio traumático sobre el legado musical del grupo, causando revictimización. La disputa publica la tensa relación entre los exintegrantes y los creadores de la ficción sobre los hechos reales de 1982.

Denuncia de revictimización de Sasha Sokol

El comunicado firmado por Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra establece una condena clara hacia la narrativa elegida por los productores de ViX. Los artistas aseguraron que la serie distorsiona sus vivencias y ignora los momentos que convirtieron a Timbiriche en un ícono cultural. Sostenieron que abordar el abuso sufrido por Sokol durante su adolescencia se hizo de manera irresponsable y fuera de contexto.

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Los músicos advirtieron que transformar una experiencia de abuso infantil en entretenimiento televisivo puede perpetuar el daño a la víctima. Señalaron que México enfrenta una crisis grave de violencia contra menores y cuestionaron la ética de utilizar este trauma para generar audiencia. Su postura no es ocultar la verdad, sino exigir un tratamiento periodístico y artístico respetuoso de la gravedad del delito.

Detalles del conflicto legal con Luis de Llano

La controversia se enmarca en el contexto judicial del productor Luis de Llano, quien fue el mánager del grupo cuando inició una relación con la entonces menor de 14 años. El pasado 9 de octubre, la plataforma ViX lanzó la producción de ocho episodios dirigida por Humberto Hinojosa y producida por El Estudio. La ficción recrea el auge de la banda en la década de 1980, pero ha sido criticada por centrarse excesivamente en esta dinámica de poder.

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Antes del estreno, los seis firmantes dejaron claro que no participaron, no fueron consultados y no autorizaron el uso de sus nombres. Por su parte, los responsables defendieron la obra como una ficción basada en información pública, admitiendo modificaciones en personajes y eventos. Esta discrepancia entre la memoria de los actores y la interpretación de los creadores define el núcleo del conflicto público.

Resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia

El caso alcanzó un hito legal cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en junio de 2025 una sentencia civil contra Luis de Llano. El fallo reconoció el daño moral sufrido por Sasha Sokol y estableció una indemnización, una disculpa pública y la prohibición de que el productor la mencione. Esta resolución marcó un precedente crucial sobre la imprescriptibilidad de las acciones civiles por abuso sexual infantil.

Los integrantes de Timbiriche destacaron que el camino de justicia iniciado por Sokol deja un legado de memoria y protección para otras víctimas. Consideran que este proceso legal es el aspecto más importante de su historia reciente, superando la trivialización de sus vidas en el entretenimiento. La lucha legal reafirma la necesidad de responsabilidad al narrar casos de violencia sexual en medios de comunicación.

Futuro musical de Timbiriche desde 1982

A pesar de las controversias recientes, la agrupación confirmó que celebrará sus 45 años de trayectoria en el año 2027. Fundada en México en 1982 por Televisa como respuesta al éxito del grupo español Parchís, la banda evolucionó de un proyecto infantil a un fenómeno del pop juvenil. Sus formaciones originales incluyeron a figuras como Paulina Rubio, Thalía y Eduardo Capetillo.

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Los artistas agradecieron el respaldo de sus seguidores y reafirmaron su compromiso con la música que los hizo populares en América Latina. Anunciaron que su enfoque se desplazará hacia la celebración de su legado artístico y la consolidación de su estatus como referente del pop. La división con la serie no afectará su decisión de honrar su historia musical y su impacto cultural duradero en el país.