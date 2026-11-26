Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revelan detalles de su boda en Vogue México 2026, incluyendo la compra de una casa en Argentina y planes de familia.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirman su compromiso formal para casarse y fundar una familia tras superar una etapa de separación. La pareja apareció en la portada de diciembre de 2026 de Vogue México, donde describieron sus planes de vida compartida.

Detalles de la boda y vida en común

La cantante preparó un cuaderno de 180 páginas con ideas específicas para la celebración matrimonial. DePaul conserva un dibujo digital de la pareja frente al altar que ilustra su visión de la ceremonia en la naturaleza.

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Tini Stoessel declaró que busca una historia única para los trajes nupciales más allá del vestuario tradicional. Rodrigo De Paul confirmó la adquisición reciente de una vivienda fija en Argentina durante ese mismo mes.

La residencia sirve como refugio para las familias de ambos ante sus frecuentes viajes laborales internacionales. El espacio incluirá habitaciones diseñadas para las hijas del futbolista y un área reservada para un futuro hijo conjunto.

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Impacto de la relación en sus carreras

Tini Stoessel describió a Rodrigo De Paul como una figura que ha influido decisivamente en su desarrollo personal reciente. El futbolista del Inter Miami explicó que su pareja transformó su percepción del mundo y su enfoque profesional.

De Paul declaró haber ajustado su relación con el fútbol para priorizar el equilibrio familiar en su vida diaria. La cantante mencionó su deseo de ser madre sin establecer plazos concretos para este cambio vital importante.

Ambos mantienen hábitos de convivencia que fortalecen su vínculo como la rutina de karaoke y preferencias cinematográficas compartidas. Estas dinámicas diarias reflejan la madurez alcanzada desde que retomaron su relación sentimental tras un período de distancia.

Planificación de futuro y residencia

La nueva vivienda en Argentina simboliza la intención de la pareja de mantener raíces en su país natal. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul organizarán sus espacios para acoger a todos los miembros de la familia unida.

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La cantante preparará la llegada de sus hijastros mediante adaptaciones específicas en las habitaciones familiares. Ambos artistas equilibrarán sus giras y compromisos profesionales manteniendo Argentina como su base residencial principal.