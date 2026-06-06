Tiroteo durante un festival comunitario en Toledo, Ohio, deja varias víctimas

Un tiroteo en un festival vecinal de Toledo, Ohio, provocó varias víctimas y momentos de pánico. La policía aún no ha determinado el número exacto de afectados ni la identidad del atacante, mientras se investigan las circunstancias del suceso.

Un tiroteo ocurrido durante un festival comunitario en Toledo , Ohio , dejó varias víctimas, según informó la policía local. El incidente se reportó a las 17:37 hora local (21:37 GMT) cerca del Old West End Festival, un festejo vecinal en el área de las avenidas Delaware y Glenwood.

El Departamento de Policía de Toledo Utilizó sus redes sociales para alertar a residentes y visitantes, pidiéndoles que eviten la zona debido a una significativa presencia policial mientras se continúa con la búsqueda para determinar las circunstancias del suceso. Videos difundidos en redes sociales captaron momentos de pánico, con personas huyendo de puestos de comida y sitios de venta, tirándose al suelo y escondiéndose tras sus autos en medio de los disparos.

Hasta el momento, las autoridades no han aclarado la cifra exacta de afectados, su estado de salud ni la identidad del atacante. Este incidente se enmarca en un contexto de elevada violencia armada en Estados Unidos, donde se han registrado 170 tiroteos masivos en lo que va del año, según el conteo de la organización civil Gun Violence Archive, que define estos eventos como aquellos con cuatro víctimas o más, sin contar al agresor





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