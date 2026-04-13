Tiroteo en Bogotá: Policía frustra atraco frente a la Registraduría; delincuente con brazalete electrónico involucrado

Un tiroteo frente a la Registraduría y el Ministerio de Defensa en Bogotá resultó en la captura de dos personas, una de ellas con brazalete electrónico cumpliendo condena por hurto. El alcalde Galán cuestiona el control de la detención domiciliaria y pide medidas al Ministerio de Justicia.

El pasado 13 de abril, las redes sociales se inundaron con un video impactante que documentaba el preciso instante en que se produjo un tiroteo de gran envergadura frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Defensa Nacional en Bogotá . Las imágenes, capturadas en tiempo real, mostraron la intensidad del enfrentamiento y revelaron el intento desesperado de uno de los presuntos responsables por escapar de la escena del crimen.

En su afán por huir, el individuo intentó refugiarse en una estación del sistema de transporte público TransMilenio, pero fue interceptado y reducido por las autoridades policiales que reaccionaron de manera rápida y efectiva ante la situación. La difusión de múltiples videos demostró la inmediata respuesta de la Policía Nacional ante este incidente, evidenciando su compromiso con la seguridad ciudadana y la persecución de los delincuentes. Según la información preliminar, los hechos se desencadenaron en el sector conocido como el CAN, cuando varios individuos, empleando la modalidad del atraco, asaltaron a una mujer. La rápida intervención de un agente de policía que se encontraba de servicio, fue crucial para frustrar el robo y neutralizar a los criminales. El uniformado, al percatarse del delito, reaccionó de forma inmediata, logrando herir a uno de los presuntos delincuentes, quien fue trasladado de urgencia a un centro médico para recibir atención. Además de la captura de dos individuos, las autoridades lograron recuperar el teléfono celular robado y asegurar dos motocicletas que, se presume, fueron utilizadas en el acto delictivo. Un detalle que generó especial preocupación y encendió las alarmas de las autoridades, fue el hallazgo de un brazalete electrónico en uno de los capturados, indicando que se encontraba bajo detención domiciliaria por un delito de hurto, y cumpliendo una condena de seis años por el mismo. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su consternación y preocupación ante este hecho, señalando que la situación evidenciaba fallas en el sistema de control de la detención domiciliaria. El mandatario destacó la recurrencia de casos similares, donde delincuentes condenados por delitos graves, y que deberían estar cumpliendo sus sentencias en sus hogares, son sorprendidos cometiendo nuevos crímenes en las calles. Galán enfatizó que la Policía actuó con prontitud para frustrar el atraco y capturar a los responsables, pero lamentó que uno de ellos, al momento de la detención, estuviera violando su condena de seis años por hurto, lo cual, según el alcalde, no es un incidente aislado. El burgomaestre instó al Ministerio de Justicia a tomar medidas urgentes para garantizar un control efectivo sobre las personas que se encuentran en detención domiciliaria, y a evaluar la viabilidad de seguir permitiendo esta modalidad de cumplimiento de condena para individuos considerados de alta peligrosidad, especialmente cuando no existen los mecanismos suficientes para supervisar su comportamiento y prevenir la comisión de nuevos delitos. El alcalde hizo hincapié en la dificultad de combatir la delincuencia en Bogotá cuando los criminales, a pesar de haber sido juzgados y condenados, continúan operando en las calles, aparentemente en libertad, mientras cumplen sus sentencias





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