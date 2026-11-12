Tiroteo en gimnasio de Washington deja 1 muerto y 4 heridos

Un tiroteo en un gimnasio de Logan Circle, Washington, mató a una persona y hirió a cuatro el jueves 12 de noviembre. El sospechoso, con conflicto vecinal, se disparó a sí mismo.

Una violenta tragedia ocurrió el jueves 12 de noviembre en un gimnasio ubicado en la exclusiva zona residencial de Logan Circle, en Washington. La policía local confirmó que el incidente dejó como resultado una muerte y cuatro personas heridas tras un intercambio de disparos. El jefe interino de la policía de Washington, Jeffery Carroll, detalló que el sospechoso fue encontrado con una herida de bala después de dispararse a sí mismo en un apartamento cercano a las instalaciones deportivas.

Detalles del incidente en Logan Circle

Jeffery Carroll especificó que el autor de los disparos mantenía un conflicto preexistente con la comunidad de propietarios del edificio de apartamentos donde reside. Este enfrentamiento parece ser el detonante directo de la violencia que estalló en el interior del gimnasio. El jefe de la policía aclaró que la persona fallecida fue alcanzada por un proyectil mientras se encontraba dentro de las instalaciones del centro de fitness. Otros testigos y autoridades describieron el caos inmediato que siguió a los primeros disparos.

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Estado de las víctimas y búsqueda del sospechoso

Las autoridades reportaron que de las cuatro personas heridas, una se encontraba en estado crítico al momento de los primeros informes. Por el contrario, la vida de los otros tres lesionados no corre peligro, según las declaraciones de Carroll. El estado actual del sospechoso, quien resultó herido por su propia arma, no fue revelado públicamente de manera inmediata después del incidente. La investigación preliminar sugiere que el ataque fue dirigido, aunque las circunstancias exactas siguen bajo escrutinio.

Testimonios y testigos del ataque

Michael Carney, socio del gimnasio VIDA Fitness, relató que se encontraba usando una cinta de correr cuando comenzó el tiroteo. Carney mencionó haber escuchado un fuerte "estallido" antes de ver a una persona en el suelo con un disparo en la cabeza. Este testigo explicó que el pánico generalizado llevó a las personas presentes a esconderse detrás de macetas y otros objetos para protegerse. Su declaración proporciona una visión clara de la confusión y el terror vivido en el momento exacto de los disparos.

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Respuesta policial y evacuación

Inmediatamente después del tiroteo, la zona fue saturada por vehículos de diversas fuerzas del orden público. Helicópteros de la policía sobrevolaban el área para coordinar la respuesta y vigilar los movimientos en el sitio. Las autoridades ordenaron la evacuación de algunos residentes en las inmediaciones, mientras que a otros se les indicó que permanecieran en sus hogares sin salir a la calle. Este despliegue masivo de recursos fue necesario para asegurar la escena del crimen y mantener el orden público.

Investigación continua y siguientes pasos

Las autoridades continúan con una investigación exhaustiva para esclarecer las causas exactas que provocaron la escalada de violencia. El objetivo principal es recopilar todas las pruebas necesarias para dar paso al correspondiente proceso judicial contra el responsable. El caso ha conmocionado a la comunidad de Logan Circle y ha intensificado la vigilancia en la zona residencial de lujo. Se espera que los próximos informes policiales proporcionen más detalles sobre la identidad y el motivo específico del conflicto vecinal.