Tiroteo en Marinilla deja tres heridos, uno de ellos en estado crítico

Un ataque armado en un establecimiento de Marinilla, Antioquia, dejó tres lesionados, uno en estado crítico, y las autoridades investigan una posible disputa criminal.

Un ataque armado sacudió a Marinilla, municipio del Oriente antioqueño, cuando varias personas que compartían cerveza en La Tienda de Tino fueron atacadas a bala. El hecho dejó tres personas lesionadas, una de ellas en estado crítico, y se le atribuye a la disputa entre grupos criminales de la zona.

Según el reporte inicial, los disparos se registraron sobre las 9:00 de la noche en este establecimiento ubicado en el barrio Bellavista. Los atacantes llegaron en moto, no mediaron palabra alguna y comenzaron a disparar contra quienes estaban en el lugar.

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Detalles del ataque armado en Marinilla

Los hechos ocurrieron dentro de La Tienda de Tino, donde varias personas departían mientras consumían cerveza. Cuando los sujetos en moto llegaron al establecimiento, abrieron fuego de manera inmediata, sin que existiera una discusión previa reportada.

Tres de los asistentes resultaron heridos y quedaron tendidos en el suelo, en las afueras del establecimiento. Las víctimas fueron trasladadas inicialmente al Hospital San Juan de Dios de Marinilla, donde recibieron valoración médica.

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Uno de los lesionados, un hombre de 30 años, recibió impactos en el hombro derecho, el codo derecho y la cadera izquierda. Un segundo afectado, de 24 años, presentó una lesión en el antebrazo izquierdo. Según el reporte del centro asistencial, las heridas de ambos no fueron de gravedad.

El tercer lesionado, un hombre de 35 años, sufrió una herida en el tórax que requirió atención de urgencia. Este paciente fue remitido en ambulancia a la Clínica Somer, en Rionegro, donde permanece en estado crítico.

Hipótesis de las autoridades sobre la disputa criminal

Las autoridades manejan como primera hipótesis que el ataque estaría relacionado con la disputa entre el Clan del Golfo y la banda El Mesa por el control de las rentas criminales. Sin embargo, hasta el momento no existe un reporte oficial que confirme el origen de los hechos.

La presunta confrontación entre estas estructuras se habría intensificado en una de las zonas con mayor desarrollo urbanístico y social de la subregión. Según lo expuesto por las autoridades de la zona, los grupos buscan controlar el microtráfico en el municipio, lo que ha derivado en episodios violentos en distintos sectores.

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Hasta ahora, las investigaciones deberán determinar la responsabilidad de los sujetos que llegaron en moto a La Tienda de Tino. Todas las versiones sobre la motivación del ataque deben tomarse como hipótesis en curso, mientras se recopilan pruebas y testimonios.

Aumento de homicidios en Marinilla desde 2022

Los homicidios en Marinilla han aumentado desde 2022, año en el que estas estructuras criminales comenzaron a hacer presencia en el municipio. En lo corrido de este año se contabilizan 22 asesinatos, mientras que en todo 2025 ocurrieron 25 muertes violentas.

La serie histórica muestra variaciones marcadas en los últimos años. En 2021 se registraron ocho asesinatos, cifra que subió a 18 en 2022 y a 24 en 2023. Un año después, en 2024, la cantidad bajó a 16 casos.

Para los habitantes del municipio, el ataque en el barrio Bellavista reaviva la preocupación por la seguridad en el Oriente antioqueño. Las víctimas y sus familias enfrentan ahora un proceso de recuperación, mientras la comunidad espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y establezcan responsables.