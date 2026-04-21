Tiroteo en Teotihuacán: ataque armado deja ciudadanos colombianos heridos y enciende alertas de seguridad

Un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán resultó en cuatro colombianos heridos tras un ataque perpetrado por un individuo armado que posteriormente se suicidó. Las víctimas, entre ellas un menor de edad, reciben atención médica especializada mientras se investigan las causas del violento suceso.

El pasado lunes, la zona arqueológica de Teotihuacán , uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México , fue escenario de un violento suceso que ha conmocionado a la comunidad internacional. Un individuo armado, posicionado estratégicamente en la parte superior de una de las estructuras prehispánicas, abrió fuego de manera indiscriminada contra un grupo de turistas, resultando en cuatro ciudadanos colombianos heridos, dos de los cuales se encuentran bajo un diagnóstico médico reservado. Tras cometer el ataque, el agresor decidió quitarse la vida, dejando una estela de interrogantes sobre las fallas en la seguridad de este importante sitio histórico.

Según el embajador de Colombia en México, las autoridades locales han desplegado un operativo de asistencia médica para garantizar que los afectados reciban los cuidados necesarios, priorizando la estabilización física de los pacientes antes de proceder con intervenciones quirúrgicas de mayor complejidad. Los relatos de los testigos presenciales describen escenas de terror y confusión absoluta. Los visitantes, que se encontraban recorriendo las pirámides, comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una reacción caótica. Algunos turistas corrieron despavoridos buscando refugio entre las ruinas, mientras que otros optaron por lanzarse al suelo para evitar el impacto de las balas.

Entre las víctimas identificadas se encuentran Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, y su hijo menor de seis años, Gerónimo González Castro, quienes sufrieron heridas por el impacto de esquirlas y proyectiles. El diplomático colombiano señaló que este incidente pone en evidencia una crisis estructural respecto al control de armas en la región, un factor que eleva exponencialmente el riesgo en zonas de alta afluencia turística, afectando tanto a connacionales como a otros visitantes extranjeros.

El análisis del comportamiento del agresor sugiere, según las investigaciones preliminares, la posible existencia de trastornos psiquiátricos graves combinados con marcados rasgos de xenofobia. Expertos y autoridades diplomáticas han enfatizado que el discurso del atacante, centrado en una supuesta defensa del patrimonio, era incoherente y agresivo, revelando un perfil psicológico inestable. Este lamentable suceso ocurre en un contexto donde el flujo turístico entre Colombia y México es masivo y vital para ambas economías.

Aunque las autoridades han logrado reducir los incidentes de inadmisión fronteriza a niveles mínimos, episodios de violencia como este plantean un desafío urgente para las administraciones de ambos países. Se hace necesario reforzar la seguridad en los sitios de interés cultural y abordar de manera frontal el problema del fácil acceso a armamento, garantizando que el turismo internacional pueda seguir disfrutando de la riqueza histórica mexicana sin que su integridad física se vea comprometida por individuos peligrosos que aprovechan la falta de vigilancia en áreas críticas.





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