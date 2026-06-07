Tiroteo en Toledo, Ohio: Doce heridos y dos en estado crítico

Un tiroteo durante el festival comunitario Old West End Festival en la ciudad de Toledo, Ohio, ha dejado a doce personas heridas, entre ellas dos en estado crítico. La policía está buscando activamente al sospechoso o sospechosos involucrados.

La ciudad de Toledo, Ohio, al noreste de los Estados Unidos, ha sido testigo de un tiroteo durante el festival comunitario Old West End Festival .

Las autoridades han informado que el incidente ocurrió luego de que dos personas empezaran a dispararse el uno al otro. Se han elevado a doce la cifra de heridos, entre ellos dos en estado crítico. El subjefe del Departamento de Policía de Toledo, Joe Heffernan, explicó que el incidente ocurrió durante el festival, pero aún están en búsqueda de los responsables. Los lesionados tienen edades entre los 14 y los 61 años y han sido trasladados a recibir atención médica.

El Departamento de Policía de Toledo está buscando activamente al sospechoso o sospechosos involucrados. Los agentes encontraron a varias víctimas de disparos cerca del festival tras recibir informes de disparos. La policía ha destacado que los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen el tiempo juntas sin miedo a la violencia.

La escalofriante llamada que recibió el servicio de urgencias después del asesinato del actor James Handy es un recordatorio de la gravedad de la violencia armada. El Old West End Festival es un popular evento anual de música en vivo, fiestas en la calle y recorridos por casas en un distrito histórico de Toledo. La actividad contaba con una presencia policial considerable en el momento del tiroteo, dijeron los oficiales.

La organización civil Gun Violence Archive (GVA) ha involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización. La ciudad de Toledo está en shock después de este incidente y la comunidad está unida en su búsqueda de justicia y seguridad





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