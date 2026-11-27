El escándalo de congresistas con títulos falsos expone fallos en la verificación de hojas de vida. Analistas exigen controles reales para proteger la buena fe en la selección de funcionarios.

La reciente revelación de que varios congresistas habrían incluido títulos profesionales presuntamente falsos en sus hojas de vida ha reacelerado el debate sobre la integridad en la contratación pública. Este caso específico pone de nuevo sobre la mesa una antigua y persistente problemática en el empleo estatal en Colombia, donde individuals aprovechan vacíos para acreditar experiencia profesional que no poseen realmente para acceder a cargos que exigen requisitos específicos.

La buena fe y los registros universitarios

El exministro Eduardo Díaz Uribe, quien ostenta un máster en Administración Pública, sostiene que el Estado debe basarse siempre en el principio de la buena fe, pero que quienes engañen deben recibir sanciones ejemplares. Díaz Uribe explica que existen registros oficiales en las universidades donde se acredita la titularidad de los ciudadanos, y subraya que el problema radica en la mala fe de algunos individuos que se aprovechan de este principio democrático.

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Control riguroso y transparencia académica

Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia y Veedores sin Fronteras, argumenta que la buena fe es sana en una democracia pero requiere un sistema de control, vigilancia y seguimiento muy riguroso en tiempo real. Bustos señala que actualmente las certificaciones de estudios se obtienen mediante consultas individuales no públicas, en lugar de a través de una base de datos unificada que las instituciones formadoras deberían proporcionar.

Industria paralela de títulos falsos

El experto alertó sobre la existencia de una industria paralela que gradúa estudiantes con apariencia de formalidad o incluso sin asistencia, obteniendo títulos de universidades prestigiosas como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana. Esta práctica materializa una falsedad que engaña al elector y daña la credibilidad de los documentos públicos que se suben a las plataformas del Congreso de la República.

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Verificación de información en el Estado

Gerardo Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, reafirmó que la buena fe es imprescindible para la confianza social y estatal, aunque reconoció que un sistema perfecto al 100 por ciento no existe. Hernández Montes enfatizó la necesidad de contar con un plan estratégico y una base de datos actualizada para visibilizar el recorrido laboral y académico de los funcionarios desde su ingreso.

Próximos pasos en la auditoría pública

Las entidades públicas deben asumir la carga de la diligencia en la verificación de los títulos presentados en las hojas de vida, asegurando que no sea solo una presentación formal de requisitos. Se requiere que la Función Pública implemente mecanismos efectivos para acreditar la formación real, especialmente en cargos de alta sensibilidad donde la verificación es obligatoria, protegiendo así la integridad de la administración pública colombiana.