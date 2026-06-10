Todo el planeta respira fútbol en la búsqueda de la selección que ocupará la corona

El texto describe la emoción y la expectativa que genera la Copa Mundial de Fútbol en todo el planeta, especialmente en torno a la selección que ocupará la corona, que actualmente pertenece a la selección de Argentina de Lionel Messi, y la posibilidad de que alguna otra selección dé la sorpresa en esta edición.

Durante varias semanas todo el planeta respirará fútbol mientras se conoce a la selección que ocupará la corona que, por ahora, le pertenece a la selección de Argentina de Lionel Messi , o si alguna dará la sorpresa en esta edición.

y será que los hinchas podrán vivir el Mundial EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio en varios partidos de la fase de grupos, además de las fases de eliminación directa, por eso, conozca toda la programación que habrá para esta competencia





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